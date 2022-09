Skupina .travnik ostaja zvesta mariborščini, druženju in zaljubljenosti

Mariborska skupina .travnik je izdala svoj drugi album Pubeci ne spijo. Po prvencu Pubeci ne jokajo so obrisali solze in jih zamenjali za švic na plesišču, saj se z novim izdelkom odmikajo od melanholičnih melodij in otožnih besedil, drvijo s hitrejšim ritmom ter se nagibajo k ostrejšemu in bolj grobemu zvoku.

Skupina .travnik predstavlja svoj drugi album Pubeci ne spijo. FOTO: Luka Hernet

Če so .travnik pri prvem albumu bolj božali, zdaj več pikajo, celo režejo. Pridružili so se epidemiji žuranja ob ponovnem odprtju klubov in se odpravili ven. Pravijo, da drugi album Pubeci ne spijo preveva nočna energija, temačnost in elektronski zven, v njem pa so 'nahajpani', jezni, podivjani, naelektreni, glasni, strastni in odločni. Kljub temu ostajajo zvesti 'boysom', druženju, mariborščini, zaljubljenosti in sentimentalnosti, le da teme podajajo v surovejši in bolj robati obliki. Fantje bodo svoj drugi glasbeni izdelek v petek predstavili v MC Pekarni v Mariboru, 20. oktobra pa še v ljubljanski Gali Hali. Obljubljajo, da bodo na koncertih nočno energijo albuma zajeli v divje, a sproščeno vzdušje, kjer "niti en pubec niti pubica ne bo spal/a". "Švicajte, mošpitajte, pijte, ljubite, govorite, pojte, skratka bedite s pubeci. Da ne bodo spet jokali," sporočajo.

Skupina .travnik so Urban Senekovič - YNGFirefly, Jure Meglič - Megi, Matic Komel - Mlejki in Vid Peršak - Larry. Gre za kolektiv, ki je kombinacija druženja, prijateljstva, zajebancije in pripadnosti domačemu Mariboru. Zase pravijo, da se neradi opredelijo za pripadnike določenega žanra, njihovo glasbo pa bi krovno lahko označili za alternativni hip-hop. V svojih pesmih so lirično izpovedni, iskreni, surovi, pogosto šaljivi in pronicljivi.