Skupina Victory v poletje s soncem, v novi skladbi pojejo tudi v svahiliju

Skladbo so posneli v Ljubljani, ženske vokale pa v improviziranem kenijskem studiu. Frontman skupine Robert Dragar ocenjuje, da je skladba, polna sonca, prikladna za deževno vreme, ki je trenutno nad našimi kraji. "Ravno s tem razlogom smo izdali skladbo. Zakaj bi imeli tak dan, če imamo lahko sonce. Za vsakim dežjem posije sonce," je dejal. Na našo medijsko hišo je prišel v 'originalni kenijski narodni noši' . "Ta je povezana s soncem. Džua namreč pomeni sonce in eno sonce sveti za vse ljudi tega sveta, česar se premalo zavedamo," je ocenil.

Glasbena skupina Victory se je morala za potrebe njihove nove skladbe naučiti svahilija. V skladbi z naslovom Džua refren namreč zapojejo v jeziku, ki ga govori 100 milijonov ljudi. Z džuo, kar pomeni sonce, svojim oboževalcem podarjajo svetlobo, veselje in toplino.

Idejo za nastanek pesmi jim je predstavil Dare Kaurič na enem od koncertov v Idriji. Pravo poletno iskrico pa je zanetilo potovanje člana skupine Boštjana Zupančiča v Afriko, kjer so slovenskemu refrenu dodali še refren v svahiliju. Tudi videospot so snemali tako v Sloveniji kot v Keniji.

Refren skladbe so se člani skupine naučili na pamet, slovenščino pa so morali naučiti pevko Faith, ki se jim pridruži v skladbi. "Tako da je bil to obojestranski izziv," je še dodal Dragar.