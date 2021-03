Skupina Viperstone uvrščena na zlato kompilacijo ob bok mednarodnim glasbenikom

Znan slovenski igralec član skupine Viperstone

Skupino Viperstone sestavljajo izkušeni glasbeniki Jure Kopušar (vokal), ki ga širša javnost pozna kot igralca po liku Lovra iz nadaljevankeNajini mostovi, Jure Koncilija (kitara), Jan Oršič (bas) in Robert Humar (bobni), ki so s svojim večletnim ustvarjanjem pustili svoj pečat v Sloveniji, tujini in na gledaliških odrih. Njihov zvok odlikujejo melodični kitarski rifi in spevna, pogosto provokativna besedila v angleščini, ki se dotikajo družbenih fenomenov in situacij. Znani so predvsem po dovršenih nastopih in odličnem zvoku, prepričali pa so tudi gledališko publiko doma in v tujini v predstavah ON/A, ki je nastala v produkciji SNG Nova Gorica. Viperstone imajo za seboj prvenec z naslovom 20:23, na katerem je enajst avtorskih pesmi. Kmalu napovedujejo izid nove plošče, ki bo glede na produkcijo in celoten aranžma prava poslastica za vse ljubitelje rock glasbe, saj se bo kot njihov producent podpisal Marko Soršak Soki.