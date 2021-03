Skupina Westlife načrtuje vrnitev na koncertne odre

"Presrečni smo ob novici, da so nam ponudili še dodaten termin za koncert na stadionu Wembley to poletje. Zahvala za to gre vam, našim oboževalcem," so zapisali Westlife."Navdušeni smo, da bomo lahko konec leta z vami že delili nekaj svoje nove glasbe," so še sporočili.

Skupina Westlife, ki jo sestavljajo Nicky Byrne,Kian Egan,Shane Filanin Mark Feehily, je podpisala pogodbo z založboEast West Records. "Našli smo založbo, ki deli naše velike ambicije in ima enako energijo, kot mi štirje. To bo zelo delovno leto, polno presenečenj," so še zapisali.

Skupina Westlife se je razšla leta 2011. Takrat so zapisali, da jim je zmanjkalo idej in ljubezni do dela. Ustanovni član, Brian McFadden, je skupino zapustil leta 2004, ko se je podal na samostojno glasbeno pot. Skupina je na vrhuncu kariere ustvarila hite, kot so You Raise Me Up, Flying Without Wings in World of Our Own.