Skupina Zvita Feltna o novi pesmi Diamant: Naj sije njen naslov

Slovenska skupina Zvita feltna ne počiva na lovorikah, kljub uspehom, ki so jih dosegli v letu 2019. Po uspešnici Gin in tonic predstavljajo novo pesem z naslovom Diamant. Pravijo, da je prava energijska bomba.

Fantje iz primorske skupine Zvita feltnaso lani do zadnjega kotička napolnili vsako prizorišče, kjer so nastopili, pesem Gin in tonic pa je v nekaj mesecev na YouTubu presegla milijon ogledov. Pesem Edina ima v letu 2020 že več kot tri milijone ogledov, zdaj pa predstavljajo novo pesem Diamant.

"Leto 2020 je nenavadno leto, začeli smo tipično glasno, na koncertih, potem pa se je čas malce ustavil zaradi dobro znane situacije v državi. Morda nam je na začetku malce presedalo, ker smo vajeni biti petek in soboto na odru s svojimi fani, a smo rekli, da ne bomo počivali in se odločili, da kot poklon vsem našim oboževalcem podarjamo novo pesem, ki bo zagotovo še dolgo sijala, tako kot sijejo oni in kot sije njen naslov – Diamant," je povedal pevec in frontman skupine, Blaž Gec. Kitarist Theo Čebron, ki je tudi avtor glasbe, pa je povedal, da ni lepšega, kot da se v življenju ukvarjaš s stvarmi, ki te veselijo. Zanj je to glasba. "Jaz si ne morem predstavljati lepše sinergije od te, ki jo trenutno živimo. Delamo muziko, ki je ljudem všeč in namesto zahvale mi je povsem dovolj, da se na koncertih zgodi vsakič odklop in čisto sleherni koncert rečem: vau, lepše ne more biti."Pod besedilo skladbe se tudi tokrat podpisuje največje ime pri ustvarjanju besedil pri nas, Rok Lunaček, ki razmišlja o sodelovanju: "To je enajsto besedilo za ta neverjetno ekipo, ki ima tako nalezljivo energijo, da ne morem drugače, kot da ne bi napisal kaj udarnega. Verjamem, da nam je tudi tokrat uspelo in da bo težko preseči sijaj tega naslova."

Zvita Feltna FOTO: Menart Records