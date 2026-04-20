Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Skupina Zvita feltna praznuje 20 let: V prvi vrsti smo prijatelji

Ljubljana, 20. 04. 2026 18.31 pred 58 minutami 2 min branja

Avtor:
K.A.
Zvita Feltna

Skupina Zvita feltna je med oboževalce poslala novo pesem, drugačno od njihovih siceršnjih ritmov, a še vedno žurersko naravnano. Kljub temu da so jo naslovili Bivša od frenda, fantje zagotavljajo, da jim punce od prijateljev - zdajšnje in bivše - niso nikoli plesale v mislih. Nova skladba, ki je že trideseta avtorska po vrsti, pa je hkrati uvertura v dvajseto obletnico glasbenega delovanja, ki jo bodo praznovali letos.

Za fanti iz skupine Zvita feltna sta dve desetletji koncertov, hitov in nepozabnih zabav. V teh letih so odigrali več kot tisoč nastopov, ob tem jubileju pa predstavljajo svojo trideseto avtorsko skladbo Bivša od frenda, ki ohranja njihov prepoznaven žurerski podpis.

Bivša od frenda ostaja v okvirih njihovega prepoznavnega sloga. Pesem je v celoti napisal kitarist Theo Čebron, ki se podpisuje pod glasbo in besedilo. Videospot so posneli na Primorskem, v njem pa nastopijo tudi plesalke Plesnega mesta. Kot pravijo sami, se njihov način dela v vseh teh letih ni bistveno spreminjal. "Vedno smo gledali na to, da komad deluje v živo. Če ga publika sprejme na odru, potem vemo, da smo naredili pravo stvar."

Začelo se je s 'pivskim ansamblom' 

Na začetku so se glasbeniki zbirali ob priložnostih, kot so vaška praznovanja, rojstni dnevi in osmice. Stalne postave ni bilo, prišel je, kdor je imel čas. V prvih letih se je zato zamenjalo več kot 20 članov. Okrog leta 2010 pa se je oblikovala ekipa, ki zgodbo veselic in zabav piše še danes.

Preboj širše po Sloveniji jim je prinesla pesem Edina, ki na YouTubu danes beleži že skoraj 6 milijonov ogledov. "Mi štirje smo v prvi vrsti prijatelji, trudimo se, da konflikte razrešimo sproti in to je ključnega pomena za dobre odnose," pravijo in dodajo, da brez tega bend na dolgi rok ne bi mogel funkcionirati.

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641