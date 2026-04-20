Skupina Zvita feltna praznuje 20 let: V prvi vrsti smo prijatelji

Za fanti iz skupine Zvita feltna sta dve desetletji koncertov, hitov in nepozabnih zabav. V teh letih so odigrali več kot tisoč nastopov, ob tem jubileju pa predstavljajo svojo trideseto avtorsko skladbo Bivša od frenda, ki ohranja njihov prepoznaven žurerski podpis.
Bivša od frenda ostaja v okvirih njihovega prepoznavnega sloga. Pesem je v celoti napisal kitarist Theo Čebron, ki se podpisuje pod glasbo in besedilo. Videospot so posneli na Primorskem, v njem pa nastopijo tudi plesalke Plesnega mesta. Kot pravijo sami, se njihov način dela v vseh teh letih ni bistveno spreminjal. "Vedno smo gledali na to, da komad deluje v živo. Če ga publika sprejme na odru, potem vemo, da smo naredili pravo stvar."
Začelo se je s 'pivskim ansamblom'
Na začetku so se glasbeniki zbirali ob priložnostih, kot so vaška praznovanja, rojstni dnevi in osmice. Stalne postave ni bilo, prišel je, kdor je imel čas. V prvih letih se je zato zamenjalo več kot 20 članov. Okrog leta 2010 pa se je oblikovala ekipa, ki zgodbo veselic in zabav piše še danes.
Preboj širše po Sloveniji jim je prinesla pesem Edina, ki na YouTubu danes beleži že skoraj 6 milijonov ogledov. "Mi štirje smo v prvi vrsti prijatelji, trudimo se, da konflikte razrešimo sproti in to je ključnega pomena za dobre odnose," pravijo in dodajo, da brez tega bend na dolgi rok ne bi mogel funkcionirati.
