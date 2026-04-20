Skupina Zvita feltna praznuje 20 let: V prvi vrsti smo prijatelji

Za fanti iz skupine Zvita feltna sta dve desetletji koncertov, hitov in nepozabnih zabav. V teh letih so odigrali več kot tisoč nastopov, ob tem jubileju pa predstavljajo svojo trideseto avtorsko skladbo Bivša od frenda, ki ohranja njihov prepoznaven žurerski podpis.

Bivša od frenda ostaja v okvirih njihovega prepoznavnega sloga. Pesem je v celoti napisal kitarist Theo Čebron, ki se podpisuje pod glasbo in besedilo. Videospot so posneli na Primorskem, v njem pa nastopijo tudi plesalke Plesnega mesta. Kot pravijo sami, se njihov način dela v vseh teh letih ni bistveno spreminjal. "Vedno smo gledali na to, da komad deluje v živo. Če ga publika sprejme na odru, potem vemo, da smo naredili pravo stvar."