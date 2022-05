Skupini Joker Out že drugič zlata piščal za izvajalca leta

V Kranju so že osmič podelili glasbene nagrade zlata piščal. Na podelitvi, ki se je odvila v Stolpu Škrlovec, je znova slavila priljubljena glasbena skupina Joker Out, kipca pa so se razveselili tudi skupini MRFY in Koala Voice ter novinec Žan Hauptman. Žirija je želela podeliti tudi nagrado za življenjsko delo, a jo je izbrani nagrajenec prijazno zavrnil.

V Stolpu Škrlovec v Kranju so že osmič podelili edine slovenske glasbene nagrade zlata piščal, in sicer za najvidnejše ustvarjalne glasbene dosežke v letu 2021. Strokovna žirija je med več kot 2000 prijavljenimi glasbenimi deli izbrala zmagovalce v štirih kategorijah, zmagovalce pa so na prireditvi naznanili lanskoletni nagrajenci.

icon-expand Izvajalec leta: Joker Out. FOTO: Tadej Majhenič

Zlate piščali za izvajalca leta so se znova razveselili fantje iz skupine Joker Out: "Letos smo se bolj nadejali zlate piščali za album kot za izvajalca leta, kar smo bili že lani, saj smo naredili album, za katerim stojimo 100-odstotno. Očitno se moraš v Sloveniji zelo zelo potruditi, da dosežeš marsikaj, vsaj kar se z našega vidika tiče. Smo zelo aktivni, stalno koncertiramo, smo na terenu, letos smo sami sebi dokazali, da lahko prodamo vstopnice za samostojne koncerte po vsej Sloveniji. Ko smo šli delat Križanke, se nam je zdelo, da je to neka količina ljudi, ki jo zmoremo po nekem naravnem procesu. Dejansko smo jih razprodali v treh tednih. Zna se zgoditi, da se naslednje leto vidimo v Stožicah," je ob tem za naš portal 24ur.com povedal frontman skupine Bojan Cvjetičanin.

icon-expand Skladba leta: Prjatučki (MRFY). FOTO: Tadej Majhenič

Z zlato piščaljo za skladbo leta se je okitila pesem Prjatučki novomeške indie rock skupine MRFY, pod katero so se podpisali člani zasedbe sami. "Prjatučki so prva naša pesem, ki je dejansko ponarodela, saj je kot nekakšen klic mladine. A naredili smo ga mi in ne oglas, v katerem nas lahko slišite. Upamo, da bo postal zimzelenček, četudi nima klasične strukture. V bistvu dostikrat naredimo kompleksne pesmi, ki jih na koncu začnemo reducirati, da so bolj poslušljive. Če se ujameš v nek žanr, potem ljudi težko navadiš, da delaš tudi nekaj drugega, album pa je toliko raznolik, da lahko delamo, kar želimo, magari naredimo elektronski album," nam je zaupal bobnar skupine Rok Klobučar.

icon-expand Album leta: Koala voice. FOTO: Tadej Majhenič

Skupini Koala Voice je strokovna žirija namenila nagrado za album leta. To jim je uspelo s četrtim studijskim albumom Plata, na katerem je trinajst pesmi v kar treh jezikih. "Za zlato piščal je super, da obstaja, čeprav glasba ni neko tekmovanje, je pa v vsem skupaj veliko entuziazma in povezovalnosti, kar je zagotovo dobra stvar. Hvaležni smo za nagrado, sploh v taki konkurenci, kot so Joker Out ali Mrfy. Različne generacije ljudi se kreativno ukvarjajo z različnimi stvarmi, če damo vse na kup, pa velja, da se vsi 'kurimo' za tisto nekaj več, čemur jaz pravim vudu. Zlata piščal pa ponazarja prav tisto, kar je ljudi ločilo od neandertalcev, namreč, da so si izmislili kulturo," je prepričan kitarist skupine Domen Don Holc.

icon-expand Novinec leta: Žan Hauptman. FOTO: Tadej Majhenič

Žan Hauptman, vsestranski jazz pevec, ki skupaj s svojimi glasbenimi prijatelji ustvarja pod imenom Hauptman, je na podelitvi prejel zlato piščal za novinca leta. “Povsem sem presenečen, srce mi razbija,” je bil prvi odziv vsestranskega glasbenika. “Konkurenca v obeh kategorijah, v katerih sem bil nominiran, je bila zelo močna, že sami nominaciji sta mi bili v veliko čast. Zmage sem izjemno vesel,” je takoj po koncu dejal Hauptman.

icon-expand Zlate piščali za leto 2021. FOTO: Tadej Majhenič