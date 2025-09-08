Skupino Dan D hudo neurje pregnalo pod streho

In je voda odnesla pravljični nastop ob Blejskem jezeru. Ja, vreme je lahko muhasto in neugodno, a skupina Dan D je to vzela kot izziv. "Bi bili na odprtem, tako pa bomo sedaj dvignili streho v zrak z ojačevalci. Tako da upam, da ne bomo koga pregnali domov – oziroma nazaj k jezeru," je dejal Tomislav Jovanović Tokac.

"Dve leti nazaj je bil Castle festival in smo ga edini dokončali. Dejansko smo zaključili, nato pa se je usul dež, festival so prekinili in sledile so poplave. Takrat smo jo dobro odnesli, danes pa ne," je dejal Boštjan Grubar.

A seveda poletno pršenje še zdaleč ni najhujše, kar lahko doleti glasbenike v času koncertiranja na prostem. "Toča! Zdaj ste pa priklicali vse, kar smo želeli pozabiti! Bilo je nekaj let nazaj v Črnomlju. Pet minut je bila grozljiva toča, uničila je klaviature, streho, ozvočenje – vse v petih minutah, potem pa je bil mir," se je spominjal Jovanović.