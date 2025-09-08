Svetli način
Glasba

Skupino Dan D hudo neurje pregnalo pod streho

Bled, 08. 09. 2025 12.01 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Tjaša Železen , Anastasija Jović , E.K.
Komentarji
0

Nekateri so imeli pretekli konec tedna pod zvezdami srečo, druge pa je vreme pregnalo pod streho. Skupina Dan D si je v petek obetala čaroben nastop ob Blejskem jezeru, a nato kljub vremenu navdušila v dvorani. V vremenskem smislu so sicer rokerji vajeni vsega hudega.

In je voda odnesla pravljični nastop ob Blejskem jezeru. Ja, vreme je lahko muhasto in neugodno, a skupina Dan D je to vzela kot izziv. "Bi bili na odprtem, tako pa bomo sedaj dvignili streho v zrak z ojačevalci. Tako da upam, da ne bomo koga pregnali domov – oziroma nazaj k jezeru," je dejal Tomislav Jovanović Tokac.

"Dve leti nazaj je bil Castle festival in smo ga edini dokončali. Dejansko smo zaključili, nato pa se je usul dež, festival so prekinili in sledile so poplave. Takrat smo jo dobro odnesli, danes pa ne," je dejal Boštjan Grubar.

A seveda poletno pršenje še zdaleč ni najhujše, kar lahko doleti glasbenike v času koncertiranja na prostem. "Toča! Zdaj ste pa priklicali vse, kar smo želeli pozabiti! Bilo je nekaj let nazaj v Črnomlju. Pet minut je bila grozljiva toča, uničila je klaviature, streho, ozvočenje – vse v petih minutah, potem pa je bil mir," se je spominjal Jovanović.

Dan D Nastop Koncert Tomislav Jovanović Tokac Boštjan Grubar
Naslednji članek

Na podelitvi nagrad MTV VMA dominirala Lady Gaga

