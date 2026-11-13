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Glasba

Skupino Duran Duran zapušča bobnar Roger Taylor

London, 13. 11. 2026 19.39 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Roger Taylor

Bobnar skupine Duran Duran Roger Taylor je sporočil, da zapušča skupino, poslovil se bo tudi od bobnanja. Vzrok so zdravstvene težave, natančneje poslabšanja njegovega nedavno diagnosticiranega tinitusa - zaznavanja zvoka brez zunanjega vira.

Skupina Duran Duran, ustanovljena leta 1978 v Birminghamu v osrednji Angliji, je bila ena od vodilnih skupin britanske nove romantike. V 80. letih prejšnjega stoletja so bili uspešni in prepoznavni po vsem svetu. Z uspešnicami, kot so Girls on Film, Rio in Hungry Like the Wolf, je zasedba v sestavi Roger Taylor, frontman Simon Le Bon, klaviaturist Nick Rhodes, basist John Taylor in kitarist Andy Taylor oblikovala glasbo tistega desetletja. V ZDA so skupino, ki velja za pionirko na področju zgodnjih glasbenih videospotov, leta 2022 sprejeli v Dvorano slavnih rock & rolla.

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Ob napovedi Taylorjevega umika so drugi člani skupine sporočili, da je bil njihov bobnar srce zvoka skupine Duran Duran v dveh izjemnih poglavjih. "Igral je na prvih albumih skupine, ki so zaznamovali takratno obdobje, nato pa se je vrnil ob ponovni združitvi prvotne zasedbe leta 2001, kjer je sodeloval pri pisanju in igranju na šestih dodatnih albumih, ki so se uvrstili na vrh lestvic, ter nastopal s skupino pred milijoni oboževalcev po vsem svetu," so še zapisali na enem od družbenih omrežij.

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Taylor, ki živi v ZDA, je svoj umik iz skupine opisal kot eno najtežjih odločitev, ki sem jih kdaj koli moral sprejeti. "Igranje bobnov v tej skupini je radost mojega življenja in oboževalcem se nikoli ne bom mogel dovolj zahvaliti za ljubezen, ki so nam jo izkazovali skozi vsa ta leta," je še sporočil in dodal, da se njegov tinitus stalno poslabšuje, sam pa je dosegel točko, ko mora prisluhniti svojemu telesu in zdravnikom.

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Preostali člani skupine, Le Bon, Rhodes in John Taylor, so mu ob tem izkazali spoštovanje. "Roger je naš brat. Njegovo bobnanje je pomagalo oblikovati zvok skupine Duran Duran," so še navedli in dodali, da v celoti podpirajo njegovo odločitev ter mu želijo zdravja in sreče. "Vedno bo del te družine," so še sporočili.

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