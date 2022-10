Skupino Joker Out zapušča basist Martin Jurkovič

Eden trenutno najbolj priljubljenih mladih bandov v Sloveniji Joker Out zapušča prvotni član - basist Martin Jurkovič. Žalostno novico so člani skupine objavili na svojem Instagramu. V videu, ki so ga objavili, je Martin nagovoril oboževalce in povedal, da se je odločil za novo karierno pot ter da se njegova glasbena pot tu končuje.

"Živijo vsem, žal imamo za vas eno slabo novico in jo bom začel z malo predzgodbe," je svoj nagovor začel Martin Jurkovič, basist ene najbolj priljubljenih skupin v Sloveniji, skupine Joker Out. "Odkar smo se prvič smo se prvič dobil skupi s fanti, smo sanjal o tem, kar se mi zdi, da smo dosegli zdej, odkar smo dobil prvi album in razprodal dva koncerta v Cvetličarni. V zadnjem letu se nam je Svet se nam je obrnil na glavo. Zdi se mi, da smo se usidrali, oziroma smo se začeli sidrati v Sloveniji kot band, ki bo tukaj ostal ostal in ki bo največji band v Sloveniji. Letos smo igrali po celi Sloveniji, predstavili drugi album in ga predstavili Križanke. S tem je ta band postal nekaj več v naših življenjih. Prišel sem do razpotja, ali bom ostal na glasbeni poti ali se bom nadaljeval z drugimi cilji, ki sem jih gradil poleg banda skozi življenje in tako sem se odločil, da bom zapustil band."

icon-expand Joker Out v razprodanih Križankah. FOTO: Miro Majcen

Martin je sicer član skupine Joker Out od njenega samega začetka, z Bojanom Cvjetićaninom, frontmanom, pa sta pred tem skupaj imela že skupino Apokalipsa. Martin in Bojan sta prijatelja od malih nog in sta o uspehih, kakršne so zdaj s skupino dosegli pri rosnih letih, sanjala že od osnovne šole, ko sta skupaj grela šolske klopi. Sicer pa je Martin, kot nam je povedal v intervjuju pred koncertom v Križankah, diplomiral iz matematike in računalništva. Takrat je povedal tudi, da bo šel še naprej študirati, a je še okleval med dvema smerema: "Šel bom pa naprej, ali na data science ali pa denar in finance, bomo še videli."

V čustvenem videu, ki so ga fantje objavili na svojem Instagramu, je svoj govor Martin končal z zahvalo kolektivu, vsem, ki so v ozadju skupine, ostalim članom in seveda oboževalcem: "To je bila najtežja odločitev zame, saj je bend del mene odkar pomnim zase. Hvaležen sem, da sem bil lahko del te iskrenega kolektiva. Rad pa bi tudi, da veste, da je bila odločitev iskreno samo moja."