Skupino Journey zapušča bobnar Deen Castronovo

"Dragi prijatelji, po tehtnem razmisleku in intenzivnem letu na turneji se je naš dolgoletni in nadarjeni bobnar Deen Castronovo odločil, da se posveti zasebnim zdravstvenim težavam, ki potrebujejo njegovo pozornost, zato zapušča skupino," so v izjavi za javnost sporočili preostali člani skupine Journey. Podrobnosti o bobnarjevem zdravstvenem stanju niso razkrili.
"V tem težkem času ga popolnoma podpiramo in se v njegovem imenu zahvaljujemo oboževalcem za izkazano ljubezen, spodbudo in prijaznost, ki jo je prejel," so zapisali in razkrili, da bo bobnarske paličice do konca turneje prevzel Steve Murphy, ki je najbolj znan po sodelovanjih z Alan Parsons Project, Trans-Siberian Orchestra, Christopherjem Crossom in Jackom Bruceem.
Castronovo je moral oder v Tulsi zapustiti po drugi pesmi in poiskati zdravniško pomoč. Za bobne je sedel dva dni pozneje v San Antoniu, na koncertu v Bostonu pa je moral po polovici koncerta znova odložiti bobnarske paličice. Nadomestil ga je njegov roadie Steve Toomey, skupina pa je skrajšala svoj nastop. Na turneji sicer ni prvotnega pevca Stevea Perryja.
62-letnik se je Journey, ki so najbolj znani po uspešnici Don't Stop Believin', pridružil leta 1998, v dolgoletni glasbeni karieri pa je sodeloval še z Ozzyjem Osbournom, Steveom Vaijem, Paulom Rodgersom in Geezerjem Butlerjem iz skupine Black Sabbath.
Najbolj prepoznavna in kultna pesem skupine Journey je 'Don't Stop Believin'', ki je izšla leta 1981. Ta skladba je postala ena najbolj priljubljenih rock himn vseh časov, v Združenih državah Amerike pa velja za eno najbolje prodajanih digitalnih pesmi iz prejšnjega stoletja.
Steve Perry je bil legendarni glavni vokalist skupine Journey v njenem najbolj uspešnem obdobju od konca sedemdesetih do osemdesetih let prejšnjega stoletja. Zaradi svojega izjemnega, prepoznavnega glasu in številnih hitov, ki so zaznamovali tisto obdobje, si je prislužil vzdevek 'The Voice' oziroma 'Glas'.
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