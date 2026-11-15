Skupino Journey zapušča bobnar Deen Castronovo

"Dragi prijatelji, po tehtnem razmisleku in intenzivnem letu na turneji se je naš dolgoletni in nadarjeni bobnar Deen Castronovo odločil, da se posveti zasebnim zdravstvenim težavam, ki potrebujejo njegovo pozornost, zato zapušča skupino," so v izjavi za javnost sporočili preostali člani skupine Journey . Podrobnosti o bobnarjevem zdravstvenem stanju niso razkrili.

"V tem težkem času ga popolnoma podpiramo in se v njegovem imenu zahvaljujemo oboževalcem za izkazano ljubezen, spodbudo in prijaznost, ki jo je prejel," so zapisali in razkrili, da bo bobnarske paličice do konca turneje prevzel Steve Murphy, ki je najbolj znan po sodelovanjih z Alan Parsons Project, Trans-Siberian Orchestra, Christopherjem Crossom in Jackom Bruceem.

Castronovo je moral oder v Tulsi zapustiti po drugi pesmi in poiskati zdravniško pomoč. Za bobne je sedel dva dni pozneje v San Antoniu, na koncertu v Bostonu pa je moral po polovici koncerta znova odložiti bobnarske paličice. Nadomestil ga je njegov roadie Steve Toomey, skupina pa je skrajšala svoj nastop. Na turneji sicer ni prvotnega pevca Stevea Perryja.