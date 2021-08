Skupino The Cure zapustil basist: Dovolj imam izdajstva

Simon Gallup, basist kultne britanske zasedbe The Cure, je po štirih desetletjih zapustil band, zaslužen za uspešnico Boys Don′t Cry. Razloga za odločitev ni podal, je pa oboževalcu na družbenem omrežju odgovoril, da ima dovolj izdajstva.

icon-expand Simon Gallup je v preteklosti skupino že zapustil zaradi spora s pevcem. FOTO: Profimedia

Glasbenik Simon Gallup je na Facebooku v kratki izjavi zapisal, da svoje glasbene poti ne bo nadaljeval v bandu The Cure, v katerem je igral bas in občasno klaviature: "Z malce težkim srcem sporočam, da nisem več član skupine The Cure. Vso srečo vsem." Razloga za izhod iz skupine ni pojasnil, zato ga je eden izmed njegovih sledilcev prosil za dodatne informacije. "Dovolj imam izdajstva," je odgovoril oboževalcu, brez dodatnega pojasnila.

Legendarna angleška skupina, zana po pesmih Friday I'm in Love in Just Like Heaven, se na Simonovo naznanitev odhoda še ni javno odzvala, je pa član banda Roger O’Donnell zapisal šaljiv tvit, s katerim se je verjetno želel navezati na nepričakovano novico, ki je šokirala in razžalostila mnoge njihove oboževalce. "Prijatelj mi je ravnokar povedal, da je videl Lola v Guitar Centru kupovati bas." Lol Tolhurst, ki ga je v tvitu omenil, je soustanovitelj in nekdanji bobnar skupine.

