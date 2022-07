Skupna Fugees ponovno načrtuje vrnitveno turnejo

Član nekdaj popularne hip hop skupine Fugees, Wyclef Jean, je potrdil, da načrtujejo prestavljeno in nato odpovedano turnejo, ki bi se morala zgoditi že leta 2021, a je bila zaradi pandemije odpovedana. Po raperjevih besedah bodo turnejo ob 25. obletnici albuma The Score vendarle izvedli, 52-letnik pa je skupino celo primerjal z neuničljivimi metalskimi legendami Grateful Dead.

icon-expand Fugees FOTO: Profimedia

Skupina, ki so jo sestavljali Wyclef Jean, Ms. Lauryn Hill in Pras Michel, je septembra 2021 sporočila, da se bodo znova združili in skupaj stopili na odre. S turnejo bi obeležili 25. obletnico izida albuma The Score, ki je izšel leta 1996. Turneja je bila zaradi pandemije najprej prestavljena nato pa dokončno odpovedana, kot kaže pa bodo imeli oboževalci vendarele možnost, da si bodo lahko ogledali njihov nastop v živo. Wyclef Jean je pred kratkim za HipHopDX o prestavljeni turneji povedal: "Vse, kar vam lahko povem, je, da se že zelo veselim, da bom ponovno nastopil s skupino Fugees na prestavljenih koncertih. Sem oboževalec naše skupine in se nastopov zelo veselim. Oboževalcem tako lahko povem, naj ne izgubijo upanja, saj smo hiphoperski Grateful Dead. Izvedli bomo to zadevo."

Med intervjujem je omenil tudi svoj samostojni album, ki ga je poimenoval 2097. Zadnji album, ki ga je raper izdal, je bil Wyclef Goes Back to School Volume 1, izšel pa je leta 2019: "Album bo nosil naslov 2097, v prihodnjih tednih pa bomo izdali prvi singel iz tega albuma. Želim si, da se vsi z mano vrnete v AfriCali. Poiščite na internetu, vrnite se v leto 1990. To je bilo štiri leta pred skupino Fugees, prva glasba, ki sem jo kdaj izdal, pa je bila house. Takrat smo veliko plesali in oboževali smo house glasbo, ker so se ljudje ob poslušanju v klubih dobro počutili."