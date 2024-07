Slabi odzivi na novo pesem Katy Perry, pevka se brani

Spomnimo, glasbenica Katy Perry je pesem Woman's World in videospot zanjo izdala konec preteklega tedna, v njem pa v pomanjkljivih oblačilih na gradbišču kazala mišice in ženskam sporočala, da so "seksi in samozavestne, inteligentne in poslane iz neba, tako nežne in tako močne". Pesem so kritiki pri portalu Vulture označili za "najbolj zastarelo prenovo", pri The Cut pa za "pozabljivo". The Guardian je pesmi namenil le eno zvezdico, vse skupaj pa označil za "regresivno" in "zastarelo".