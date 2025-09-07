Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Glasba

Sladka melodičnost rešuje duet Royel Otis

Ljubljana, 07. 09. 2025 11.14 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Matjaž Ambrožič
Komentarji
5

Kako trajnosten je indie-rock?

ROYEL OTIS - Hickey

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zveni prijetno, a globljo muzikalnost pogrešamo pri slehernem songu. Avstralski indie-rock dvojec Royel Otis, ki ga sestavljata Otis Pavlovic in Royel Maddell, z drugim albumom pričakovano zmagujeta. Za njima je kar krepka glasbena zgodovina, saj glasbenika ustvarjata že od leta 2019. Ustvarjata pa docela minimalističen indie-rock, ki stalno sega tudi v indie-pop. S slednjim resnično ustvarjata poseben magnetizem. Pavlovičev glas je izrazito nežen in se ga pogosto zamenjuje za ženskega. Vztrajnost Royel Otis je privedla do širše prepoznavnosti po naključju, saj je bil duo (na odru razširjen v kvartet) eden od maloštevilnih, ki jih je najbolj znana platforma za pretočno predvajanje glasbe izbrala na svojo elitno predvajalno listo. Na dobitek te tombole čakajo tisočere podobnih zasedb, tudi domačih. Avstralca z zahodne obale sta pred leti odlično vnovčila tudi priredbo plesnega pop hita Murder On The Dancefloor (Angležinje Sophie Ellis-Bextor). Temu je lani sledilo celo priporočilo ameriške glasbene akademije, saj sta Royel Otis po mnenju organizacije, ki podeljuje nagrade grammy, upravičeno pristala še med peščico najbolj perspektivnih alternativnih izvajalcev. Vse lepo in prav, če bi tudi na albumu Hickey uspeli srečati kaj novega, kaj inovativnega, kaj, kar bi zavrglo sum, da je trajanje Royel Otis res daljše kot le nekaj sezon. Spretnemu ustvarjalnemu dvojcu idej in zagona ne manjka. A stvari se v njunem primeru tako izrazito ciklajo in preslikavajo, da tistim, ki bolje poznajo opuse Sonic Youth, The Cure, nato Nirvane in Tame Impale, kmalu postane kar malček neprijetno, če ne kar nerodno. Toda. Zvok Royel Otis ponuja nevtralno ugodje. Vplivi surf-rocka in tudi komercialnega popa občasno segregirani v skromno in enoznačno post-punkovsko ritmičnost ponujajo celoto, ki ne potrebuje aranžerja, potrebuje pa naivno publiko. Boljši komadi na albumu Hickey so nihilistična študentska popevka Good Times, fina gradacija na suhoparni ritmiki se odvije v tipizirani Car, največ idejne kreposnosti pa izpostavi hitična Moody, medtem ko bi Dancing with Myself lahko označili za mamljivo deško, gejevsko vinjeto. Močno podvrženo že davno vzpostavljenemu trendu, ki še kar vztraja. Sladek, ops, s stevio sladkan deja-vu.

Ocena: 2,5

poslušalnica album
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Diego14
07. 09. 2025 12.13
+5
Evo ga...spet ta
ODGOVORI
5 0
Homer.Simpson
07. 09. 2025 11.52
+5
pozdravleni dragi zvest feni moji, namesto da bi dali na tem portalu priliko kakšnemu mlajšemu ki se spozna na glasbo, še naprej tolerirajo tega oldtamerja, ki bolj spada v kak dom upokojencev, me zanima koliko jim plača da ga objavlajo. čaw čaw sončki moji
ODGOVORI
6 1
osiveli_ritmični_gimnastik
07. 09. 2025 13.08
-4
Na tvoji ženi je oldtajmer, medtem ko si v službi.
ODGOVORI
2 6
Spijuniro Golubiro
07. 09. 2025 11.39
+1
Živjo. Bombastični ritmi ki mojga srčka razvedrijo. Čaw
ODGOVORI
4 3
osiveli_ritmični_gimnastik
07. 09. 2025 13.08
-4
I feel you bro
ODGOVORI
1 5
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256