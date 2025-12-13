Svetli način
Glasba

Slakonja na sedež EBU poslal lažni pokal: Predstavlja lažne vrednote

Ljubljana, 13. 12. 2025 11.53 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
37

Klemen Slakonja je na Instagramu sporočil, da bo na sedež EBU poslal lažno različico kristalnega mikrofona, ki ga je izdelal za projekt, v katerem je imitiral vse zmagovalce Evrovizije iz tega tisočletja. "Danes ta lažen pokal predstavlja lažne vrednote EBU," je dejal in dodal, da bo na sedež Evropske radiodifuzne zveze poslal tudi "račun s prošnjo za povračilo vsakega centa, ki sem ga porabil za ta kos pleksi stekla".

Odločitev EBU, da Izrael lahko sodeluje na prihajajoči Evroviziji, še vedno buri duhove in razdvaja javnost. Dan po tem, ko je nekdanji evrovizijski zmagovalec Nemo sporočil, da bo vrnil kristalni mikrofon, ki ga je prejel ob zmagi, se je na spletu oglasil naš letošnji predstavnik Klemen Slakonja, ki se je odločil za podobno potezo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Sam nikoli nisem zmagal na Evroviziji, le visel sem z glavo, obrnjen navzdol kot zmeden netopir," je nekoliko šaljivo povedal v začetku videa, preden je resno dodal: "Ampak obožujem Evrovizijo in zato sem imitiral vse zmagovalce Evrovizije iz tega tisočletja in za to priložnost dal po meri izdelati lažen evrovizijski pokal."

"Danes pa ta lažen pokal predstavlja lažne vrednote EBU, kot so enotnost, vključenost in dostojanstvo za vse ljudi, bolj kot kdaj koli prej. Zato sem se v imenu vseh evrovizijskih superoboževalcev odločil, da ga bom poslal na sedež EBU v Ženevi. S hvaležnostjo za to, kar je Evrovizija nekoč bila, in z računom, s prošnjo za povračilo vsakega centa, ki sem ga porabil za ta kos pleksi stekla," je povedal in sporočilo zaključil z besedami: "Hvala, Evropa. Upam, da nam bo nekako uspelo rešiti Evrovizijo."

Nekdanji evrovizijski zmagovalec Nemo bo vrnil zmagovalni pokal

 Spomnimo, nekdanji evrovizijski zmagovalec Nemo je ob vračilu pokala na splet zapisal: "Čeprav sem neizmerno hvaležen skupnosti, ki spremlja tekmovanje, in vsemu, kar me je ta izkušnja naučila kot osebo in kot umetnika, danes ne čutim več, da ta pokal sodi na mojo polico." Po njegovih besedah se tekmovanje sklicuje na zagovarjanje "enotnosti, vključenosti in dostojanstva za vse", a nadaljnje sodelovanje Izraela, kot je še zapisal, "kaže na jasno nasprotje med temi ideali in odločitvijo zveze EBU".

evrovizija klemen slakonja pokal izrael
Naslednji članek

Alison Wonderland ostaja vkopana med plesno grobostjo in ambientom

SORODNI ČLANKI

Nekdanji slovenski predstavniki na Evroviziji odstop Slovenije podpirajo

Prvi koncert Klemna Slakonje po Evroviziji

Oboževalci Evrovizije so se tudi letos za zmago borili na Gradeviziji

Femme Fatale 2025 je postala Nina Grilc

Ob Tednu otroka: 'Dom je ljubezen. Vse ostalo je drugotnega pomena'

Klemen iskreno o Evroviziji: Psihično me je razsula na prafaktorje

KOMENTARJI (37)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
simc167
13. 12. 2025 12.47
-1
Bravo
ODGOVORI
0 1
Actual Asparagus
13. 12. 2025 12.46
+1
Sicer se pa naj antisemit Slakonja raje briga za ženo in družino, ne pa da blodi o politiki, kot antisemit bo propadel prej kot komik in pevec. S VSEM spoštovanjem, pa sem ga nekoč imel izjemno rad. Kot humorista.
ODGOVORI
1 0
energetik10
13. 12. 2025 12.45
+1
ta mi je vedno manj všeč…
ODGOVORI
2 1
Tami69
13. 12. 2025 12.45
+2
Levaski pokvarjeni blefer Slakonja..pa ja verjetno veš,da klovni v cirkusu visijo na glavo,ti si pa to delal na Eurosongu,,poleg,da si brukal sebe si se nas Slovence.,in sedaj boš ti nekaj? Malo ti je zmanjkalo vsega in sedaj se ti dvigneš,ko si lani z nasim pokroviteljstvom veseljacil?
ODGOVORI
3 1
gasper111
13. 12. 2025 12.44
+2
Tisti, ki ga poznate in imate stik s Slakonjo, ter če ste pravi prijatelji dajte mu lepo prosim že enkrat zato, da se ne bo še bolj blamiral povedat, da je njegovo obnašanje tako patetično, da se tega sploh ne da več opisat. Slakonja je tipičen primer človeka, ki je karierno potonil na dno, sedaj pa poskuša na vsak način opozoriti nase. To pa počne tako, da bo še vedno ostal na dnu le ljudje se ga bodo na koncu namesto po njegovih dosežkih spominjali po njegovih blamažah v bednih poskusih vrnitve.
ODGOVORI
3 1
panamera
13. 12. 2025 12.44
+1
Saj itak nimaš kaj drugega za delat, ko samo bedarije in tako dalje...
ODGOVORI
2 1
Ales Ciril
13. 12. 2025 12.44
+1
Medtem ko ima poteza osebe 'Nemo' najbrž neko sporočilo in verodostojnost, Slakonja izpade naravnost patetično, saj se bo zdelo, da to počne kot poraženec tega tekmovanja.
ODGOVORI
3 2
supergigi
13. 12. 2025 12.44
+0
Slakonja je zadnji, ki se lahko pritožuje, glede na to, da je šel kot turist na Evrovizijo zapravljat denar.
ODGOVORI
1 1
Actual Asparagus
13. 12. 2025 12.42
-1
dejanska zmagovalka Evrovizije je Yuval Raphael - New Day Will Rise . Samo levičarski mediji so izglasovali nekega izprijenca. Gremo Izrael!!!!!
ODGOVORI
3 4
Darko32
13. 12. 2025 12.46
IZRAEL nima kaj tekmovati na tleh EU za pesem evrovizije. Zato je povsem na mestu, da se ignorira to tekmovanje in tudi vse pesmi. Vsak pevec, ki da kaj na sebe bo vrnil ta pokal in to samo zaradi tega, da nebo njegovo ime omadeževano. Židje so pokazali svoj poden.
ODGOVORI
0 0
Regina00
13. 12. 2025 12.41
+2
Ta zadn čas da zamre ta brezvenzn cirkus kjer ma muzika ta zadnjo besedo.
ODGOVORI
3 1
Victoria13
13. 12. 2025 12.39
+2
Slokonja, ne delaj nam še ti sramote, jo dovolj že naši politiki!!!
ODGOVORI
5 3
Actual Asparagus
13. 12. 2025 12.39
-2
Ne pozabimo. Genocid se je izvedel sedmega septembra nad Izraelom. Vse kar je sledilo, je vojna. Ne razumete levičarji, antisemiti, ali? Če bi Hrvati v enem dnevu pobili 1000+ Slovencev, haha...bi mi vsi šli v Zagreb? Pili kuhančke, jedli pizze in čevape?
ODGOVORI
5 7
Actual Asparagus
13. 12. 2025 12.39
+1
pardon...oktobra...
ODGOVORI
2 1
Darko32
13. 12. 2025 12.48
Actual Asparagus Poglej vsak zakaj ima svoj zato. A to, da židje izganjajo palestince že desetletja iz njihovih domačij in zemljo jim pokradejo pa je vredu. Zato je povsem na mestu, da se blokira in ignorira to tekmovanje, kjer bodo židje nastopali. Že če spoštujejo zemljepis je skregano z logiko.
ODGOVORI
0 0
Mk791
13. 12. 2025 12.38
+4
Kakšen "aktivizem". Ko je imel on priložnost nastopati se pa ni pritoževal...
ODGOVORI
4 0
Actual Asparagus
13. 12. 2025 12.36
+0
Levičarski antisemitski PATETIK. Recimo tako, ovi ko je zmagal, bo pokal vrnil. Se pravi, zmaga gre Izraelu. Pa vi antisemitski levi lgbtq+++++ niste diht..ha ha.
ODGOVORI
4 4
gggg1
13. 12. 2025 12.34
+3
Jaz pa javno podpiram udeležbo Izraela na Evroviziji.
ODGOVORI
7 4
Actual Asparagus
13. 12. 2025 12.43
+2
nas je že 6 :)
ODGOVORI
2 0
gullit
13. 12. 2025 12.27
+12
Slab poraženec. Lansko leto bi to naredil, zavrnil, protestiral, bi bilo bolj jasno ter glasno. Patetično.
ODGOVORI
15 3
Mentalist27
13. 12. 2025 12.25
+10
Slakonja vcasih si bil najvecji care, se spomnim Jebelle ceste. Zdaj pa postal najvecji wokey
ODGOVORI
14 4
jablan
13. 12. 2025 12.24
+16
ajajaaj slakonja kaj je ostalo od tebe
ODGOVORI
18 2
Actual Asparagus
13. 12. 2025 12.44
+2
ostal je levičarski RTV mindset. Antisemitizem par excellence.
ODGOVORI
2 0
medusa
13. 12. 2025 12.23
+4
Dej -sedaj se bodo vsi zagrenjenci spravili na projekt ,ki daje ljudem dobro voljo. Pa lepo vas prosim no! Do danes nismo v zadnjih 20h letih poslali enega res odličnega izvajalca . Edino Disco mladih talentov ,da mi je bil res dober -pa ste to spljuvali . SUPER ,DA SE NIKOLI VEČ NE UDELEŽIMO!
ODGOVORI
7 3
