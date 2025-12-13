Slakonja na sedež EBU poslal lažni pokal: Predstavlja lažne vrednote

Odločitev EBU, da Izrael lahko sodeluje na prihajajoči Evroviziji, še vedno buri duhove in razdvaja javnost. Dan po tem, ko je nekdanji evrovizijski zmagovalec Nemo sporočil, da bo vrnil kristalni mikrofon, ki ga je prejel ob zmagi, se je na spletu oglasil naš letošnji predstavnik Klemen Slakonja , ki se je odločil za podobno potezo.

"Sam nikoli nisem zmagal na Evroviziji, le visel sem z glavo, obrnjen navzdol kot zmeden netopir," je nekoliko šaljivo povedal v začetku videa, preden je resno dodal: "Ampak obožujem Evrovizijo in zato sem imitiral vse zmagovalce Evrovizije iz tega tisočletja in za to priložnost dal po meri izdelati lažen evrovizijski pokal."

"Danes pa ta lažen pokal predstavlja lažne vrednote EBU, kot so enotnost, vključenost in dostojanstvo za vse ljudi, bolj kot kdaj koli prej. Zato sem se v imenu vseh evrovizijskih superoboževalcev odločil, da ga bom poslal na sedež EBU v Ženevi. S hvaležnostjo za to, kar je Evrovizija nekoč bila, in z računom, s prošnjo za povračilo vsakega centa, ki sem ga porabil za ta kos pleksi stekla," je povedal in sporočilo zaključil z besedami: "Hvala, Evropa. Upam, da nam bo nekako uspelo rešiti Evrovizijo."