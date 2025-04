Slakonja po Evropi še naprej 'nabira' evrovizijske glasove

Po Amsterdamu se je Klemen Slakonja predstavil še na zabavi v britanski prestolnici. Tam je tujim medijem pojasnjeval, kako je iz vloge voditelja naših evrovizijskih izborov prišel do predstavnika Slovenije na evrovizijskem odru: "Ko sem vodil te prireditve, so mi ljudje dali misliti. Ker sem na izborih tudi veliko pel, so mi predlagali, da moram nekoč na Evroviziji tudi zapeti. Ta ideja se mi je zasidrala v glavi."

Predstavnike medijev je v Londonu zanimala predvsem osebna plat njegove skladbe: "Pesem je osebna zgodba moje žene in o njenem boju z neozdravljivo boleznijo, ki jo je na koncu premagala. Menim, da pesem zaznamuje frekvenca upanja, moč pozitivnega razmišljanja, da se ne predaš. Predstavlja hvaležnost do oseb, ki so nam pri srcu. Ko sem videl reakcije ljudi, ki so prvi poslušali pesem - moje družine in prijateljev, ko sem opazil njihove solze in naježeno kožo. Pomislil sem, da na Evrovizijo grem lahko tudi z drugačno pesmijo, kot sem si pred časom predstavljal. Nikdar si nisem predstavljal, da bi šel na Evrovizijo z balado. S pesmijo, ki je iskrena, surova in izvira naravnost iz srca."

Na Nizozemskem je Klemen pred tednom dni na podobni zabavi, kot se je odvila v Londonu, spoznal tudi lanskega zmagovalca Nema in mu predstavil svoj video interpretacije vseh evrovizijskih tekmovalcev tega tisočletja. "Neverjetno, fantastično," je njegov talent ocenil Švicar, Klemnova evrovizijska kompilacija pa na YouTubu beležili že skoraj 390 tisoč ogledov.

Pred velikim evrovizijskim odrom, ki igralca s pevskim talentom čaka čez mesec dni, se trenutno 25. na evrovizijskih stavnicah čez teden dni odpravlja še na mobilizacijo oboževalcev v Madrid.