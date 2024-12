Slash pripravlja nov album z Mylesom Kennedyjem

Po Kennedyjevih besedah naj bi bile vse pesmi z izjemo ene že pripravljene, pri peti plošči pa naj bi sodelovali tudi ritem kitarist Frank Sidoris, bobnar Brent Fitz in basist-vokalist Todd Kerns. "Slash mi je najprej pošiljal demo posnetke skladb, potem pa sem si, ko sva se srečala, izmišljeval melodije in besedila. In tako je vse to končano, mislim, da z izjemo ene pesmi. Zdaj moram samo še najti trenutek, da pridem v studio," je pojasnil.

59-letni Slash je trenutno v enem najbolj zasedenih obdobij svoje kariere, piše glasbeni portal Classic Rock. Spomladi je izdal bluesovski album Orgy Of The Damned, pri katerem so sodelovali priznani glasbeniki, kot so Billy Gibbons iz skupine ZZ Top, Brian Johnson iz AC/DC in Demi Lovato. Veliko je koncertiral tako s skupino The Conspirators kot z zvezdniško skupino S.E.R.P.E.N.T., za pomlad in poletje 2025 pa je že napovedana turneja GNR po Evropi in Arabskem polotoku.

Nedavno so se pojavile tudi govorice o novi glasbi skupine Guns N' Roses. Člani nekdaj slavne skupine niso vse od Chinese Democracy leta 2008 izdali nobene plošče. Pred kratkim je basist Duff Mckagan za Trunk Nation povedal: "Želja in načrt za novo glasbo obstajata."