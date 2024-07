Slash sporočil, da je umrla njegova 25-letna pastorka Lucy-Bleu Knight

"Lucy-Bleu Knight (6. december 1998), ljuba hči Meegan Hodges in Marka Knighta, pastorka Samanthe Somers Knight in Slasha, sestra Scarlet Knight in polsestra London in Casha Hudsona, je 19. julija 2024 umrla mirne smrti na svojem domu v Los Angelesu v Kaliforniji. Lucy-Bleu je bila neverjetno nadarjena umetnica, strastna sanjačica in očarljiva, ljubka, sladka duša," so zapisali v skupni izjavi, ki jo je delila družina, ob tem pa so javnost zaprosili, naj se javnost zadrži raznih namigovanj o njeni smrti, saj žalujejo tragično izgubo.