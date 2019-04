Slavko Ivančić: Lepo je biti nazaj, doživljam življenje po življenju

''Lepo je biti nazaj in videti, da ljudje še vedno pojejo pesmi in dihajo z menoj in z mojo glasbo. Doživljam življenje po življenju. In spet snemati nove skladbe je bilo prav posebno in krasno. In nikoli ne veš – morda bodo tudi te čez leta postale zimzelene,'' pravi.

Slavko je leta 2015 preživel hudo prometno nesrečo, ki ga je pahnila tudi v komo, zato je tri leta miroval in zbiral moči za vrnitev na glasbene odre, kar se je zgodilo preteklo leto z izidom novega albuma Med valovi in oblaki. Album je tako naslovil zato, ker mu je bilo podarjeno drugo življenje oziroma druga priložnost za življenje.

Pred 45 leti je eden od naših najbolj cenjenih pevcev takrat še v skupini Grupa Vivak izdal svojo prvo ploščo. Leta, ki jih je z veseljem preživljal plavajoč po v glasbenih vodah, so ga vodila med skupinami (tudi Faraoni in Bazar), klapami, nastopal je kot tudi spremljevalni pevec. Na prelomu tisočletja pa je nato uradno in brezkompromisno začel svojo samostojno pot.

In v tem duhu v letu, ko praznuje 65. rojstni dan in obeležuje 45 let glasbene kariere, izdaja novo skladbo in videospot iz albuma Med valovi in oblaki, skladbo Dan ob tebi. Pesem je posebej zanj spisal Gaber Radojevič, spremljevalne vokale pa je, med drugimi, odpela še ena znana in priznana Primorka Lea Sirk.

''Dan ob tebi je res prekrasna skladba, ki govori o mojih željah oziroma kako si želim živeti življenje, kar najbolje ponazori refren: Daj mi samo en dan ob tebi – dovoli, da pokažem ti kdo sem - preden sanje skrijem in pozabim te," pravi in dodaja, da želi drugo priložnost za življenje resnično izkoristiti.

"Po skladbi Nekoč je to moj drugi single iz albuma Med valovi in oblaki, poleti pa bom izdal še enega. Vesel sem, da lahko še naprej ustvarjam in prepričan sem, da sem na pravi glasbeni poti. Po njej hodim s ponosom,'' dodaja Slavko.

Spot je ponovno posnel z Lenartom Kobalom, snemali pa so ga na Primorskem – v krajih, ki so Slavku tako ali drugače blizu (Sečoveljske soline, Grad Socerb, Izola in Portorož).