Slavko Ivančić o sodelovanju z Leanom Kozarjem Luigijem: Mladim je treba pomagati

Lean Kozlar Luigi je z glasbo začel zgodaj, saj je že kot otrok obvladal kitaro, bobne in trobento, kmalu pa ugotovil, da mu leži tudi petje. Ustvarjal je z več skupinami, med drugimi je pel tudi pri Gedore, ki so bili nekaj časa tudi Slavkov spremljevalni band. In ravno takrat so se Leanove in Slavkove poti tudi prvič prekrižale in stkalo se je prijateljstvo. Ko je Lean pisal skladbo Lepo, ni bilo dvoma, koga bo najprej poklical.

Lean Kozlar Luigi in Slavko Ivančić sta združila moči v novi skupni pesmi. FOTO: Jan Koštric icon-expand

Slavko se je vabilu po snemanju dueta odzval in svojim oboževalcem primorska pevca sedaj predstavljata skladbo z naslovom Lepo. Pri njej so sodelovali še Marko Hrvatin na kitari, Mitja Bobič na klaviaturah, Teo Parovel na bobnih in Simon Markežič na bas kitari, nastala pa je v studiu Tartini v Piranu s producentom Benjaminom Shockom. Videospot sta Lean in Slavko snemala z Janom Koštricem, poleg njiju pa v njem nastopa še igralka Sara Hodžič. Posnetki so večinoma nastali v Krajinskem parku Strunjan, na mestu, kjer se srečujeta kopno in morje ter prevladuje narava.