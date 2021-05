Slavna veterana plešeta, kot da leto 1999 šele prihaja

Stalker z Vrtoglavico in Drill kot diskreten socialni analitik izzivata domačo pop sceno.

DRILL ft. TSCHIMY – Nokia

Primorski raperski matador angažirano hiti naprej. OK, naj bo. Zgodba o mladi dami, ki je zaradi spleta nesrečnih okoliščin zašla na stranpota, je povsem legitimen motiv, toda izbira tega ni posebna ali do zdaj še neodkrita domislica. Drill je značilno neposreden, čeprav bi lahko svoje verze zbrusil še bolj. Pest iskrih metafor, vključno s to iz naslova songa, je zadostno intrigantnih. Bi pa bile lahko rime še bolj dosledne, pri čemer je res tudi, da bi na primer malenkost krajše Drillove kadence komadu brez dvoma ponudile še več izpovedne moči. A vse še ni izgubljeno. Kajti ob vračanjih k refrenu je spet odličen njihov skrbnik, to je gostujoči moščanski soular in poetTschimy. Njegov mehki soul dotik pušča neizbrisen pečat. Dober, zelo dober poskus.

Ocena: 4,5 STALKER – Vertigo

Stalker aliasTadej Koširs komadom Vertigo precej nazorneje predstavi svojo sorazmerno unikatno glasbeno vizijo. S prvima dvema solo posnetkoma, to sta lani objavljena songa Ona ter nato še Think It Over, je avtor koketiral s stilističnimi skrajnostmi. Še kar kompleksen city-blues komad in kot njegovo nasprotje izdatneje elektronsko brbotajoča, sicer pa manj zahtevna balada sta razodela, da bo Košir, še kako vešč komponiranja, do čistejšega pop groova dospel sčasoma. In z Vertigo je kritični prvi etapni cilj dosežen! Skladba bi bila lahko označena tudi kot acid-jazz ali funk po vzoru Andersona Paaka. Me pa vmes, še posebej v vokalnih kadencah, zabavno spomni tudi na zdaj že ugasli domači duet Da Phenomena. Zdaj fenomenalen ostaja le še Stalker. Ocena: 4 QUEEN NAIJA FT. ARI LENNOX – Set Him Up

Nekaj logističnih zapletov je privedlo do podaljška albuma prvenca. Missunderstood, to je prva songovska zbirka brhke soularke iz Michigana, se je lani jeseni neupravičeno izgubila v morju drugih diskografskih novosti. Kar je zamočil marketing, zdaj sušijo komadi, ki jih ima odlična Queen Naija očitno še kar na zalogi. Tale je pravi balzam. Po zadnjih informacijah na prihajajočem albumu Missunderstood … Still. Melodija ni ravno nekaj bombastičnega, je pa flow ali plapolajoča narava napeva ravno prav izrazita, da lahko uspešno izzove kalifornijsko super-sexy nu-soularsko kliko (Jhene Aiko, SZA,Kehlani ipd.). Slednjo zelo pogosto zalotimo med utrujajoče razvlečenimi ritmičnimi zankami. Queen Naija se temu psihadelično-omotičnemu soulu preudarno izogiba. Še malo, pa bo Queen Naija povsem dobro razumljena in upravičeno še slavnejša. Ocena: 4,5 BUSTA RHYMES FT. MARIAH CAREY – Where I Belong

