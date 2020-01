Slavni bratje z ženami poustvarili prizore iz legendarnih filmov

Slavni bratje Kevin, Nick in Joe Jonas so oboževalce razveselili z novim videospotom za pesem What A Man Gotta Do. Pesem je dobila tudi videospot, v katerem ne nastopajo sami, ampak so tudi tokrat v goste povabili svoje žene – Priyanko Chopra (z Nickom poročena od leta 2018), Danielle Jonas (s Kevinom poročena od leta 2009) in Sophie Turner (z Joejem poročena od lani).

Fantje so navdih za snemanje videospota dobili v filmskih uspešnicah iz 70. in 80. let prejšnjega stoletja, in sicer so poustvarili prizore iz Briljantine (Grease), Reci karkoli (Say Anything) in Nevarnega posla (Risky Business). Tokrat pa ni prvič, da so v videospot vključili svoje lepše polovice. Dekleta so nastopila že v videospotu za pesem Sucker, s katero so se marca lani po šestih letih vrnili na sceno.

Več utrinkov iz videospotaWhat A Man Gotta Do in primerjave s filmi si lahko pogledate v priloženi fotogaleriji: