Slavni igralec Kiefer Sutherland na country kalorijah

Pretty uteleša prvo sodelovanje med dobro znanima ne prav rosno mladima, a v zadnjih sezonah zelo priljubljenima norveškima pop pevkama. Obe sta predlani predstavili albumska prvenca in z njima pristali – zanimivo – na 2. mestu nacionalne lestvice. Za nameček postavni blondinki ubirata sorodno izrazno linijo, ki je synth, electro ali pa kar power pop. Tudi zato je odveč polemizirati, ali je všečna Pretty glede na svojo zasnovo ukalupljena enota ali ni. Seveda je. A vendar ima komad poleg izvrstne produkcijske platforme, tako značilne za skandinavsko zvočno oziroma pop šolo, čudovit pripovedni naboj. Tega vzdržuje drveč, ravno prav agresiven ritem, medtem ko mu vokala v enoglasju z malenkost dodanega odmeva na skrajno seksi način ne dovolita odklona od bistva iz naslova. Če bi Astrid S in Dagny song Pretty odstopili Dui Lipi, bi postal svetovni hit.

Mali Donald ima nov album. Saj ni težko uganiti, kdo je to. Proslavljeni ameriški filmski in televizijski igralec Kiefer Sutherland je v nasprotju s svojim očetom, hollywoodsko legendo, vedno gosposkim in (vele)mestno omikanim Donaldom Sutherlandom, tudi navdušen pevec countryja. Pravkar izdani album Blood Street je že avtorjev tretji v zadnjih šestih letih. Zaradi Kieferjeve prikupnosti in utrjene igralske avre mu vloga pevca kavbojščin – po cirka solidnem glasu sodeč – kar ustreza. Na žalost pa countryju ustreza tudi vse, kar prikazuje spot za strukturno – bodimo iskreni – vseeno malenkost preveč profano popevko Chasing The Rain: obilica zaužitih ogljikovih hidratov, občutno preveč alkohola, kubiki smrdljivega cigaretnega dima in podobno. Kako zelo out je vse to. Provinca pač poje.

Ocena: 1,5

TINASHE – X / Can See The Future