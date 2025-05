Slavni marsejski raper Jul trdi, da deluje dvojno

JUL - DP à vie

Kdo bi ji še štel! DP življenja lahko pomeni marsikaj. A kaj je DP? Data processing ali podatkovno procesiranje se zdi smiselno. Diplomski program tudi. Display picture ali pokaži sliko prav tako. Morda je v ozadju Débat Public, torej javna razprava. Da o specifičnem tipu pornografske vsebine niti ne razpredam. DP à vie je že sedemindvajseti (27!) album marsejskega raperja Jul-a ali JuL-a, pa čeprav jih je Julien Mari komaj dopolnil 35, tj. 35 let. No, morda pa ji ima osem že v predalu, tj. osem prihodnjih albumov! Jul je že pred petimi leti postal najbolj uspešen francoski glasbenik. Lani in predlani je bil skrajno delaven, saj je izdal po tri albume. Predpred lani pa je, očitno, lenaril, kajti predstavil je samo dve songovski zbirki. Julova priljubljenost se enači z njegovo nesnobovsko ljudskostjo in kulturno univerzalnostjo: belec korziškega rodu, vzgojen proletarec, odrasel v getu med maroškimi, alžirskimi in sub-saharskimi priseljenci, in to na francoski (ne pariški) periferiji. Julovi verzi in sporočila so simplificirani, opisi njegovih občutij so nezahtevni, prav takšno je produkcijsko kopito (žal le k od kopita), ki velja za celotni raperjev opus. Raperjev? Tudi DP à vie tako kot še mnoga Julova predhodna dela res uvede profano rapanje utrjeno etno-house ritmiki. V nadaljevanju Jul lahkoten raperski diskurz zamenja s petjem, a ne posebej ubranim petjem. Glasu za resnega vokalist Jul tako ali tako nima. Zato tega ves čas moteče modificira, plastificira. Sredi aktualnega albuma, ki je pričakovano še en njegov no.1 na francoski lestvici, Jul zapoje podobno kot pojejo balkanski guslarji. Ob tem kakovost spremljajočih beatov močno niha. Naposled se Jul spet odzove na raperski izziv, tako da njegov DP z dobro polovico zarapanih komadov vseeno lahko pristane v skupino nekakšnih bizarnih left-fieldovskih hiphop izdelkov. Introspektivne romantike ali dnevnega sanjarjenja tako kot tudi grozečega gangsta raperskega stila v Julovem hibridnem hip-houseu ne manjka. Raper se vsake toliko, in tudi na DP à vie je tako, zateka skoraj k bluesovski obupanosti, ki jo netijo božjastne socialne razlike. Ma puce je ena enakomerna italo-pop štancarska viža, Tu sais d'où je veins je song s pretežno afro-beatovskim koloritom, medtem ko si v Après l'apéro Jul kar sam zapoje refrene, a med njimi zarapa zelo zavzeto in suvereno. Ti trije komadi so med Julovimi novimi najbolji. Nebrzdan sredozemski tutti frutti, s katerim se moramo sprijazniti.