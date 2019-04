Slavni pevec med koncertom v Dončićevem dresu

Luka Dončić, ki je na dobri poti, da postane novinec leta v košarkarski ligi NBA, je izjemno priljubljen pri zvezdnikih. Nedavno je fotografijo z njegovim dresom objavil brazilski zvezdnik Neymar, zdaj pa si je njegov dres, kot kaže, zaželel še svetovno znani reggaeton pevec Benito Antonio Martinez Ocasio, bolj znan pod umetniškim imenom Bad Bunny. Ta je v preteklosti sodeloval s številnimi zvezdniki, med njimi so tudiDrake, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, Marc Anthony, Will Smith inDaddy Yankee.