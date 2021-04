Slo Band Aid z glasbenim darilom državi ob 30-letnici

Kot je za STA povedal avtor glasbe Aleš Klinar , so se ob 30-letnici Slovenije pogovarjali, kaj bi pripravili za jubilej, saj si je v teh letih marsikateri slovenski glasbenik ustvaril kariero in več uspešnih pesmi.

"Zdi se mi, da vsi pogrešamo to svobodo duha in telesa, zato smo se odločili za to potezo, da ju podarimo slovenskemu narodu in s tem nekoliko vplivamo tudi na našo samozavest in čakamo na svobodnejše čase," je dodal Klinar.

Pri prvi je sodelovalo okrog 60, pri drugi pa okrog 20 glasbenikov od popa do rocka in rapa. Po Klinarjevih besedah "gre za vsa glavna imena", pri čemer so upoštevali generacije od starejših do mladih, da bi na ta način zajeli celotno obdobje od leta 1991 do danes. Za pesem Samo milijon nas je so posneli tudi videospot v sodelovanju s TV Slovenija. Skladba bo izšla 3. maja.