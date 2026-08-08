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Glasba

Slovaška pop zvezdnica Adéla spet doma

Ljubljana, 08. 08. 2026 11.00 pred dvema dnevoma 2 min branja 0

Avtor:
Matjaž Ambrožič
NOVA Matjaž Ambrožič

Siddharta z ostro žago.

NICHOLAS CANGIANO - Shotgun

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Montrealčan Nicholas Cangiano izhaja iz plejade nasmejanih, a v svojem pripovednem bistvu nihilistični pop novincev izpred desetletja. Norvežan Boy Pablo ali pa Novozelandka Benee se meddrugimi izpostavljata kot dva izmed tistih globalno najbolj upešnih iz te skupine. Cangiano je pri komaj 24-ih pomladih. S komadom Shotgun napoveduje že peti album, zadnjega Have You Heard? je izdal pred dvema letoma. Multiinstrumentalist in pevec je tokrat zapopadel sproščujoč, okusno in zvedavo sinkopiran disco-funk vajb. Mayer Hawthorne ali pa celo Cangianova rojaka duet Chromeo naj ostaneta kot malo starejši referenci. Kolateralno poletno veselje.

 

Ocena: 4


SIDDHARTA - Khanta

Siddharta oživljajo spomin na zadnji album X (Nika, 2024), katerega zaključek je tale brezkompromistnost malodane po vzoru Rage Against The Machine. Tomi Meglič in njegova ekipa v videu ne nastopajo, se je pa zanje na sprehodu po Manhattnu trudil cineast Ven Jemeršič. Prikazane podobe oz. simbolizmi nedvoumno aludirajo na angažiranost in družbeno kritičnost. Vse kar še ne vemo, a nemara lahko ugibamo, je smer, kamor je v tem trenutku zasukan Siddhartin izrazni kompas. Ni izključeno, da je na poti njihovo novo presenečenje.

 

Ocena: 4


ADÉLA - Ain't In LA

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Adéla je slovaška pevka in še prej balerina. Po šolanju v Moskvi zdaj že četrto leto biva in deluje v Los Angelesu. Med prizori v pričujočem videu pa vseeno ostaja večina tistih posnetih v pevkini rodni Bratislavi. 23-letni pop artistki ni tuje nekolikanj izzivati, tudi z lastnim videzom ter še bolj z ostalimi sporočili namenjenimi vse večjemu krogu oboževalcev. Adéle je v zadnjih dveh sezonah postala tudi del raznotere glasbene turneje Loolapalooza. Zato se toliko bolj vročično pričakuje izid njenega prvenca Prima, ki je napovedan za prihodnji mesec.

 

Ocena: 3

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