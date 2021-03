Slovenci bomo dobili svojo Deklico z vžigalicami

Izvedbo, ki jo je komponirala Tina Mauko, bo glasbeno vodil mlad in perspektiven dirigentIztok Kocen, scensko podobo bo oblikoval priznani operni režiser in scenograf Rocc. Krstna izvedba fantazijske opere Deklica z vžigalicami bo metaforično postavljena v prostor ljubljanske Stare elektrarne, ki danes ne služi več kot vir električne energije za toploto in svetlobo, temveč kot prostor sodobnih umetnosti. Premiera je napovedana za junij.