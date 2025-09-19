Slovenci odprli koncert legendarne skupine Scorpions

Here and Everywhere so pred skoraj 10.000 obiskovalci otvorili koncert legendarne skupine Scorpions v Tirani. Slovenska rock skupina je navdušila, ko je nastopila na osrednjem trgu Skanderbeg Square v Tirani. Poseben trenutek pa se je zgodil, ko jim je legendarni bobnar Mikkey Dee podaril palice, kar je nastop dodatno obogatilo.

Here and Everywhere niso novinci na velikih odrih, pred tem so nastopili skupaj z Bryanom Adamsom avgusta 2025 v Burg Clamu, nekaj let prej pa so delili oder z Hollywood Vampires in Zuccherom. Skupina je nedavno izdala nove single, prav tako pa je v pripravi nova plošča, za miks katere skrbi trikratni grammyjev nagrajenec Andrew Scheps, znan po sodelovanju z Metallico, Adele, Beyoncé, Red Hot Chili Peppers in mnogimi drugimi.