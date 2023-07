Slovenec Anže Rozman nominiran za prestižno nagrado emmy

Pred dnevi so razglasili nominirance za najboljše iz sveta televizijskih serij, med nominiranci pa je tudi slovenski skladatelj in čelist Anže Rozman. Glasbenik že več let živi v Los Angelesu, kjer dela v podjetju slovitega skladatelja filmske glasbe Hansa Zimmerja, sedaj pa si je s triletnim projektom za dokumentarno serijo Prehistoric Planet prislužil svojo prvo nominacijo za emmyja.

Ko je leta 2018 spakiral kovčke in se preselil v Los Angeles, komponist in glasbenik Anže Rozman ni razmišljal o tem, da bo čez pet let njegov trud poplačan in si bo s projektom, ki so ga ustvarjali tri leta, prislužil prvo nominacijo za prestižno nagrado emmy. Ob boku Hansa Zimmerja in Kare Telve se namreč letos poteguje za nagrado emmy v kategoriji najboljša glasba v dokumentarni seriji.

icon-expand Anže Rozman in Kara Telve FOTO: osebni arhiv Anžeta Rozmana

"Nominacija za tako imenovano nagrado 'Primetime Emmy' ima zame edinstven pomen. Nagrado si namreč delim s svojo zaročenko in izjemno skladateljico Karo Talve in z enim izmed svojih glasbenih idolov, Hansom Zimmerjem, katerega glasba me je spremljala in navdihovala že od zgodnjih najstniških let. Skozi proces ustvarjanja sem se od obeh stalno učil in rastel," je za naš portal 24ur.com povedal Anže.

icon-expand Anže Rozman in zaročenka Kara Telve s posebej za dokumentarni film izdelanim glasbilom triceratonom FOTO: osebni arhiv Anžeta Rozmana

Ob tem je dodal, da je bilo ustvarjanje glasbe za serijo Prehistoric Planet ekipno delo vseh treh – Zimmerja, Telve in Rozmana. Edinstven izziv jim je predstavljalo vprašanje, kako pričarati dramo predzgodovinske dobe izpred 66 milijonov let, vprašanje pa je rodilo idejo, da bi prav za ta namen izdelali inštrumente, narejene iz fosilov, za materiale pa so izbrali okameneli les, replike fosilov dinozavrov in kosti.

icon-expand FOTO: osebni arhiv Anžeta Rozmana icon-chevron-left icon-chevron-right

"Boštjan Gombač je za nas posnel tudi repliko neandertalske piščali iz jame Divje Babe. V skoraj tri letnem procesu komponiranja se je rodilo kar nekaj edinstvenih inštrumentov. Orkestrsko glasbo smo snemali s svetovno priznanim BBC Symphony Orchestra of Wales. Izredno sem ponosen na glasbo, ki smo jo ustvarili," je še dejal.

