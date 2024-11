Slovenec že tretjič nominiran za prestižnega grammyja

Rdečo preprogo prestižnih grammyjev si je Mak Grgić v preteklih letih že delil z globalnimi zvezdami, kot sta Dwayne Johnson - The Rock in Doja Cat. "Človek bi si mislil, da je sprehod po rdeči preprogi nekaj najbolj glamuroznega, se prepustiti blišču fotografov, ampak z mojega stališča je ta nagrada oziroma prepoznavnost predvsem pomembna za razvoj nadaljnje kariere."

Že dvakrat je bil med nominiranci za prestižne grammyje. "Res je, da pravijo, da gre v tretje rado. Upam, da bo tokrat tudi tako."

Tokrat je žirante prepričal z albumom Entourer. Gre za slovenski projekt, ki združuje skladbe Nine Šenk in Leona Firšta, posnel pa jih je z instrumentalno zasedbo Ensemble Dissonance. "Zelo poseben projekt enega lepega sodelovanja prijateljev."

Mak je že nekaj let na radarju najstrožjih ameriških glasbenih kritikov, poleg poučevanja ima polne roke dela z nastopi v prestižnih koncertnih dvoranah vse od Šanghaja do Carnegie Halla v centru New Yorka."En teden in pol nazaj sem imel svoj debi tam z orkestrom, ki je bil zelo uspešen. Poleg tega še Disney Hall v Los Angelesu ter koncert v Stockholmu v dvorani, kjer podeljujejo Nobelove nagrade."

Če bo šlo glede nagrade grammy za Maka v tretje res rado, bo treba počakati do podelitve kipcev februarja naslednje leto v Los Angelesu.