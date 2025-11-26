Prenos Evrovizije 'za zdaj ni načrtovan'

V osnutku Programsko-produkcijskega načrta (PPN) za prihodnje leto, ki ga bo Svet RTVS prvič obravnaval danes, namreč "prenos Pesmi Evrovizije ni vključen" in "za zdaj torej ni načrtovan", so za 24ur.com sporočili z RTVS. Prav tako v osnutku PPN-ja ni nacionalnega izbora Ema.

Slovenija najverjetneje ne bo prenašala prihodnje Evrovizije, ki bo potekala na Dunaju.

Tudi če v dokončno sprejetem PPN-ju prenos Evrovizije ne bi bil predviden, pa bi javni zavod najverjetneje še lahko spremenil svojo odločitev. Z vprašanjem, pod kakšnimi pogoji, smo se obrnili na medijsko hišo. Njihove odgovore objavimo po prejemu.

Slovenija je bila sicer ena prvih držav, ki sodelujejo na omenjenem tekmovanju, ki je napovedala bojkot Evrovizije v primeru, da bodo tam tudi predstavniki in predstavnice Izraela. Slovenija končne odločitve o sodelovanju EBU-ju še ni sporočila.

Po Sloveniji je na možnost bojkota naslednje edicije tekmovanja namignilo še več držav, med njimi tudi Španija kot predstavnica držav velikih petih ter Nizozemska in Irska.

Avstrijski kancler Christian Stocker je ob tem odločno podprl sodelovanje Izraela na tekmovanju za Pesem Evrovizije. Kot je poudaril, bi bila izključitev Izraela po njegovem mnenju usodna napaka. "Že zaradi naše zgodovine tega nikoli ne bi podprl," je dejal.