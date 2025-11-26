Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Prenos Evrovizije 'za zdaj ni načrtovan'

Ljubljana, 26. 11. 2025 13.06 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
220

Po stališču, da Slovenija na prihodnji ediciji tekmovanja za Pesem Evrovizije ne bo imela svojih predstavnikov, če bo tam nastopil Izrael, bi gledalci in gledalke lahko ostali še brez prenosa omenjenega glasbenega tekmovanja. V osnutku Programsko-produkcijskega načrta prenos namreč ni predviden, so sporočili z RTVS.

V osnutku Programsko-produkcijskega načrta (PPN) za prihodnje leto, ki ga bo Svet RTVS prvič obravnaval danes, namreč "prenos Pesmi Evrovizije ni vključen" in "za zdaj torej ni načrtovan", so za 24ur.com sporočili z RTVS. Prav tako v osnutku PPN-ja ni nacionalnega izbora Ema.

Slovenija najverjetneje ne bo prenašala prihodnje Evrovizije, ki bo potekala na Dunaju.
Slovenija najverjetneje ne bo prenašala prihodnje Evrovizije, ki bo potekala na Dunaju. FOTO: Sarah Louise Bennett

Tudi če v dokončno sprejetem PPN-ju prenos Evrovizije ne bi bil predviden, pa bi javni zavod najverjetneje še lahko spremenil svojo odločitev. Z vprašanjem, pod kakšnimi pogoji, smo se obrnili na medijsko hišo. Njihove odgovore objavimo po prejemu.

EBU spreminja glasovanje

Slovenija je bila sicer ena prvih držav, ki sodelujejo na omenjenem tekmovanju, ki je napovedala bojkot Evrovizije v primeru, da bodo tam tudi predstavniki in predstavnice Izraela. Slovenija končne odločitve o sodelovanju EBU-ju še ni sporočila.

Po Sloveniji je na možnost bojkota naslednje edicije tekmovanja namignilo še več držav, med njimi tudi Španija kot predstavnica držav velikih petih ter Nizozemska in Irska.

Avstrijski kancler Christian Stocker je ob tem odločno podprl sodelovanje Izraela na tekmovanju za Pesem Evrovizije. Kot je poudaril, bi bila izključitev Izraela po njegovem mnenju usodna napaka. "Že zaradi naše zgodovine tega nikoli ne bi podprl," je dejal.

Preberi še Evrovizija spreminja pravila po kontroverznem rezultatu Izraela

EBU je zaradi polemik, ki jih je sprožil rezultat Izraela na letošnjem tekmovanju, napovedal spremembe pravil glasovanja in promocije. Nekatere države so izrazile zaskrbljenost, ker je Izrael maja na tekmovanju prejel največ glasov javnosti, po upoštevanju glasov žirije pa je v skupnem seštevku zasedel drugo mesto.

evrovizija tekmovanje glasba slovenija
Naslednji članek

Sarina predstavlja pesem o ljubezni, zaupanju in želji po skupni poti v dvoje

SORODNI ČLANKI

Avstrijski kancler odločno za udeležbo Izraela na Evroviziji

Raiven o Sloveniji na Evroviziji: Pomembno je v pravem trenutku izraziti mnenje

Organizatorji Evrovizije prestavili glasovanje o udeležbi Izraela

Avstrija dala ultimat: Ne bomo gostili Evrovizije, če ne bo Izraela

'Če izključijo Izrael, bo Nemčija razmislila o bojkotu Evrovizije'

O usodi Izraela na Evroviziji bodo glasovale članice EBU

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (220)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Agartha enjoyer
26. 11. 2025 14.39
+1
Tudi turčija ne sodeluje in moldavija, slovaška, severna makedonija, madžarska, bolgarija.
ODGOVORI
1 0
Magic-G-spot
26. 11. 2025 14.38
+0
Slovenija nebo Sodelovala ker so dobili taka navodila od tistih kjer so si sposodili denar. A vam se ni jasno kam peljejo Slovenijo tile levi zblojenci ? Najprej so povedali da se mora vojna koncat mirovni sporazum je podpisan oni pa se vedno blodijo stare neumnosti. Ena in edina resnica je da Slovenije vec noben ne mara. Malo poglejte kam letajo po kredite in s kom se druzijo.... Ni vecjih butljov kot so lahko butlji levaki. Pa tole se najbolj kar se zdaj dogaja ustreza Jansi pa skrajnezem svobodnim fasotom komunjaram iz SD samo levaki se vedno mislijo kako ta vlada dela za njih hihihihi. Denar od kovida je tudi po zaslugi Janseve vlade trosil ga bo pa Golob. Malo se zamislite levi in desni kaj pocnete. Oboji skrajnezi ki ste unicili drzavo in jo se naprej unicujete. Luzerji nesposobni. Upam da povabijo Palestinko da bo pela pa da vam dajo zausnico saj je vec kot ocitno da pojma nimate o cem se gre in samo izkoriscate tragedije za oblast v Svojih drzavah. Tako levi kot desni.
ODGOVORI
1 1
krjola
26. 11. 2025 14.38
+0
objavite imeta teh komunajzarskih, propalestinskih smradov, ki so samovoljno sprejeli to odločitev...kdo jim je dal to pravico?
ODGOVORI
1 1
Žiga Habjan 1
26. 11. 2025 14.38
+1
Hvala Izrael!
ODGOVORI
1 0
Krošnja
26. 11. 2025 14.35
+1
Bravo! Zelo mocen signal drzavi ki izvaja genocid in drzavi ki agresorki ne prepove nastopa. Ocitno je Slovenija postala merilo v EU kaj lahko in kaj ne!
ODGOVORI
4 3
krjola
26. 11. 2025 14.39
naj živi Izrael...dol s palestino in njihovimi podporniki...
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
26. 11. 2025 14.32
+5
Ne potrebujemo Evrovizije.
ODGOVORI
5 0
Janez23
26. 11. 2025 14.31
+6
Tako kot je pripadel Evrosong na nivo parade ponosa, tako je propadla tudi cela Evropa na nivo Bangladeša.
ODGOVORI
6 0
Prototip
26. 11. 2025 14.31
+3
Pametno,ampak,da se tako podpira ta muslimanizem,je pa tudi noro....še prosila bo evropa Izrael za pomoč,,,
ODGOVORI
5 2
mamma mia
26. 11. 2025 14.30
+10
Če zadnja leta ni fant bil oblečen v roza krilce ali ženska imela lepo pristriženo brado ni bilo najmanjše možnosti za uspeh.Glasba je bila samo kot podlaga gej showu.
ODGOVORI
10 0
Agartha enjoyer
26. 11. 2025 14.32
+5
Pred tem smo pršli do stopnje k bi lahko gaming, muska in filmi bili še naprej dobri ampak se je potem neo feudalism začel in te judovske fore.
ODGOVORI
5 0
Janez23
26. 11. 2025 14.29
+12
Prva dobra novica iz RTV SLO, sedaj naj pa še naročnino ukinejo in bomo vsi zadovoljni.
ODGOVORI
12 0
Žrtev
26. 11. 2025 14.28
+3
Premalo gej za nas
ODGOVORI
3 0
MarkoJur
26. 11. 2025 14.27
+6
Nazadnje sem gledal na HTV, kjer komentator ve, kako voditi, ne pa kot naš a.h., ki je imel travme o raztegljivem delu telesa Loreen, pa vse tisto vsi enaki, vsi enakopravni...
ODGOVORI
6 0
lokson
26. 11. 2025 14.27
+2
Kaj vse se gre, ta indoktrinirana falanga.
ODGOVORI
2 0
GlasModrosti
26. 11. 2025 14.26
+8
Hvala bogu. Upam, da to ostane praksa tudi ko bo Izrael pogenocidal vse Palestice in tudi v primeru, da Izrael ne nastopa, ker je dogodek itak brezvezen.
ODGOVORI
8 0
Artechh
26. 11. 2025 14.26
+7
Hvala da nam denar od maškarada prisparate. Kup pozitivnih stvari od te odločite
ODGOVORI
7 0
An?o
26. 11. 2025 14.24
+2
Končnooo :) Hvala Bogu. Sedaj pa ta denar za novo koncertno dvorano v Kranju
ODGOVORI
2 0
mamma mia
26. 11. 2025 14.34
+1
V Kranju bo prej đamija kot koncertna dvorana!
ODGOVORI
1 0
mamma mia
26. 11. 2025 14.23
+3
Verjetno jim je Izrael le izgovor.Bolj jih je sram,ker so zadnja leta vedno pri zadnjeuvrščenih.Pa miški se več ne ljubi kože napenjati.
ODGOVORI
4 1
MarkoJur
26. 11. 2025 14.28
+1
Izrael je goljufal, Nizozemca so samo zaradi dveh besed diskkvalificirali...to je res postal najbolj beden ''festival''
ODGOVORI
1 0
Pegasus2
26. 11. 2025 14.21
+3
Nč bat bo asta najdla miljoček dva pa gremo pa ne more buziland ostat brez svoje vsakoletne maškarade
ODGOVORI
3 0
Wolfman
26. 11. 2025 14.21
+2
Z razlogom ne kupujem več kokakole, potem pa da bi to gledal!
ODGOVORI
2 0
Banion
26. 11. 2025 14.20
+7
pravilno, za tisto maškarado je škoda vsakega centa, Naj jo imajo z judi vred kje hočejo
ODGOVORI
7 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363