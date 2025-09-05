Svetli način
Slovenija ne bo sodelovala na Evroviziji na Dunaju, če bo tam Izrael

Ljubljana, 05. 09. 2025 20.09 | Posodobljeno pred 22 minutami

Po več tednih ugibanj je postalo jasno, da Slovenije prihodnjega maja na tekmovanju za Pesem Evrovizije na Dunaju ne bo, če bo tam nastopil tudi Izrael. Svojo dokončno odločitev bo Slovenija Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) sporočila predvidoma do konca letošnjega leta, ko bo tudi jasno, ali bo EBU sprejela kakršno koli odločitev v zvezi s sodelovanjem Izraela na tekmovanju.

Tekmovanje za Pesem Evrovizije se prihodnje leto seli na sosednji Dunaj, obstaja pa velika verjetnost, da tam ne bo slovenskih predstavnikov ali predstavnic. Radiotelevizija Slovenija je sodelovanje naše države na glasbenem tekmovanju namreč pogojila z nastopom Izraela v Avstriji.

Tekmovanje za Pesem Evrovizije bo po letu 2015 zopet na Dunaju.
Dokončna odločitev zaenkrat še ni znana, je pa bilo zadnje dni več namigov, ki kažejo na odstop Slovenije od tekmovanja. Slovenija je svoje stališče zaradi vojne v Gazi predstavila že julija na generalni skupščini Evropske radiodifuzne zveze (EBU) v Londonu, ki izdaja omenjeno pevsko tekmovanje. EBU je ob tem podaljšala rok za potrditev sodelovanja na prihodnji Evroviziji do konca decembra.

"Do tokrat naj bi bilo jasno, ali bo EBU sprejel kakšno odločitev v zvezi s sodelovanjem Izraela in ali bo upošteval pripombe več držav članic EBU-ja v zvezi s transparentnostjo glasovanja. Takrat bo jasno, ali RTV na tem tekmovanju še želi sodelovati," so sporočili iz RTVS in dodali: "Na Generalni skupščini EBU-ja, ki je bila v začetku julija v Londonu, je namreč RTV Slovenija predstavila stališče, da se v primeru nastopa Izraela na izboru za pesem Evrovizije – zaradi genocida v Gazi – ne bo udeležila tekmovanja."

K izključitvi Izraela s tekmovanja je v zadnjih mesecih pozvalo več držav, med drugim Španija in Islandija, pa tudi pevec JJ, ki je Avstriji v Baslu s skladbo Wasted Love pripel tretjo evrovizijsko zmago. Slovenija je pomisleke izrazila že po zadnji izdaji tekmovanja, med drugim tudi zaradi sumljivih okoliščin okoli telefonskega glasovanja. Zaradi tega so z RTVS zahtevali konkretna pojasnila glede transparentnosti glasovanja.

