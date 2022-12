Slovenijo bodo na Evroviziji zastopali Joker Out

"Vedno smo si to želeli, ampak presenetilo nas je, da letos gremo kar direktno," so za naš portal povedali mladi glasbeniki, ki pravijo, da Evrovizijo spremljajo že od otroštva. Bobnar Jure Maček je dejal, da jim bo verjetno dejstvo, da so bili za slovenske predstavnike izbrani neposredno in jim ne bo potrebno tekmovati na Emi, stvari nekoliko otežilo. "Težje nam bo, kot če bi bila Ema in bi šli po klasičnih poteh." Pevec Bojan Cvjetićanin dodaja: "Zdaj imamo to dolžnost, da glede na to, da smo šli direktno, res moramo domov pripreljati rezultat. Me ne skrbi, da bo veliko komentarjev, če nam ne uspe: 'Sej sem vedel.'" Kitarist Kris Guštin pravi, da jih je še teden nazaj za nastop precej skrbelo, saj pesem še ni obstajala.