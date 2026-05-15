Glasba

Slovenka, ki je zastopala Luksemburg, ostala brez finala

Dunaj, 15. 05. 2026 07.31 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Eva Marija je Luksemburg zastopala s pesmijo Mother Nature

Na Dunaju so izbrali še drugo deseterico finalistov, ki se bo v soboto borila za zmago in veliki kristalni mikrofon. Vstopnico za veliki finale so osvojile Bolgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Ciper, Albanija, Danska in Češka, preboj pa žal ni uspel Slovenki Evi Mariji, ki je letos s pesmijo Mother Nature zastopala barve Luksemburga. Organizatorji so po koncu drugega polfinala že razkrili vrstni red finalnih nastopov. Kako bo ta videti?

V sklopu jubilejne 70. Evrovizije se je na sosednjem Dunaju odvil še drugi polfinalni večer največjega glasbenega dogodka, ki letos poteka v luči bojkotov petih držav, tudi Slovenije, in številnih protestov zaradi prisotnosti Izraela na tekmovanju. V drugem polfinalnem večeru se je predstavilo 15 držav, od tega jih je 10 napredovalo v sobotni finale.

Tekom večera sta se predstavili tudi dve državi iz skupine velikih petih (letos zaradi bojkota Španije velikih štirih, op. a.), ki imata zagotovljeno mesto v velikem finalu, in sicer Francija in Velika Britanija, na oder pa je stopil tudi pevec Cosmó, ki letos zastopa gostiteljico Avstrijo.

Na koncu večera so vstopnico za veliki finale osvojile Bolgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Ciper, Albanija, Danska in Češka, preboj pa žal ni uspel Slovenki Evi Mariji, ki je letos s pesmijo Mother Nature zastopala barve Luksemburga. Organizatorji so po koncu drugega polfinala že razkrili vrstni red finalnih nastopov. Večer bo odprla Danska, kot zadnja, 25. država, pa bo nastopila prav gostiteljica.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Po vseh družinskih dramah zdaj takšna objava Noah Cyrus
Kralja ni opazil nihče, vsi so gledali le njo
Kdaj telovaditi za boljše rezultate in zdravje srca
Zaslužite 1.000, 1.500 ali 2.500 evrov? Razlika v vašem vsakdanu je večja, kot si mislite
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
5 piknik solat, zaradi katerih bodo gostje pozabili na čevapčiče
Jagenjčki in levi
