Slovenka, ki je zastopala Luksemburg, ostala brez finala

V sklopu jubilejne 70. Evrovizije se je na sosednjem Dunaju odvil še drugi polfinalni večer največjega glasbenega dogodka, ki letos poteka v luči bojkotov petih držav, tudi Slovenije, in številnih protestov zaradi prisotnosti Izraela na tekmovanju. V drugem polfinalnem večeru se je predstavilo 15 držav, od tega jih je 10 napredovalo v sobotni finale.

Tekom večera sta se predstavili tudi dve državi iz skupine velikih petih (letos zaradi bojkota Španije velikih štirih, op. a.), ki imata zagotovljeno mesto v velikem finalu, in sicer Francija in Velika Britanija, na oder pa je stopil tudi pevec Cosmó, ki letos zastopa gostiteljico Avstrijo.

Na koncu večera so vstopnico za veliki finale osvojile Bolgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Ciper, Albanija, Danska in Češka, preboj pa žal ni uspel Slovenki Evi Mariji, ki je letos s pesmijo Mother Nature zastopala barve Luksemburga. Organizatorji so po koncu drugega polfinala že razkrili vrstni red finalnih nastopov. Večer bo odprla Danska, kot zadnja, 25. država, pa bo nastopila prav gostiteljica.