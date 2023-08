Slovenka recitirala pesem Brad Pitt, Severina nad njo navdušena

Sandra Antić je profesorica nemščine in sociologije, ki ima prav poseben hobi – recitira popularne pesmi. Pod umetniškim imenom Saki recitira se je lotila že številnih pesmi v večini slovenskih izvajalcev, od Challeta Salleta in Nipkeja do Adija Smolarja in Amaye. Nedavno je dobila prošnjo, da preseneti velikega oboževalca Severine in mu za rojstni dan recitira eno njenih pesmi.

"Rekli smo si, da mu bomo na drugačen način pripeljali Severino na praznovanje," je povedala Sandra, ki si je za recitiranje izbrala uspešnico Brad Pitt. "Malo sem analizirala besedilo in ugotovila, da mi ta še najbolj leži. Ta pesem je ena njegovih najljubših." Dodala je, da je presenečenje uspelo, saj je bil slavljenec z nastopom več kot zadovoljen.

Po praznovanju se je odločila, da na družbenem omrežju deli svoj nastop s svojimi sledilci, a niti sanjalo se ji ni, da ga bo opazila tudi hrvaška zvezdnica. "Zvečer, ko sem prišla domov, sem si rekla, da malo podelim, ker že dolgo nisem tako v živo recitirala. Nato se zjutraj zbudim in vidim: Severina je delila tvojo zgodbo. Sem bila tako: Kaaaj? Dvakrat sem morala preveriti, če je to res in ni lažen profil."

Severina je bila očitno nad recitalom navdušena, saj ga je v zgodbi na Instagramu delila s svojimi 1,3 milijona sledilci, ob posnetku pa dodala emotikon smejočega se obraza, srca in aplavza. "Zahvalila sem se ji. Glede na to, kaj je delila v zgodbi, tiste emotikone, ji je očitno bilo všeč," je povedala Sandra. "To mi je popestrilo dan."