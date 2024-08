Slovenka s plakatom očarala pevca skupine Coldplay, povabil jo je na oder

Čeprav je večja oboževalka Taylor Swift , pa skupina Coldplay ne zaostaja veliko, nam je zaupala Merjema Crnkić-Merry , ki je nedavno obiskala kar dva koncerta britanske skupine na Dunaju, kjer je drugi večer doživela izkušnjo, o kateri marsikdo lahko le sanja. Mlada Jeseničanka je s plakatom pod odrom očarala Chrisa Martina, da jo je povabil na oder, in skupaj z njim zapela, ob tem pa povedala, da je to še en dokaz, da se lahko sanje uresničijo prav vsakemu, slabe izkušnje pa se včasih zgodijo, da vodijo do nepozabno lepih.

"Ko sem bila pred odrom, sem zagledala eno točko, bolj prostorček, ki je bil točno na sredini pod celim odrom, in si rekla, da je to moje mesto. Takoj sem se postavila tja in usedla na tla, nisem pa pričakovala, da bom čez nekaj ur tudi jaz na odru," se je spominjala Merry, ki je imela tudi karte za vse tri koncerte Taylor Swift, ki bi morala nastopiti na istem stadionu, a so bili koncerti zaradi načrtovanega terorističnega napada, ki so ga še pravočasno preprečili, odpovedani. "To je bilo zelo žalostno in vsi smo jokali," je opisala takratno razočaranje in ob tem dodala, da je sicer sama pred koncertom na Dunaju že nekajkrat imela priložnost Swiftovo poslušati v živo.

Prav ti koncerti pa so bili nenazadnje razlog, da je povabilo na oder dobila tudi Merry, saj je Martin na vseh štirih koncertih, ki so jih odigrali na Dunaju, zapel eno od Taylorinih pesmi, pri tem pa so mu družbo delali njeni oboževalci, s tem pa na nek način izrazil hvaležnost, da so Coldplay lahko svoje koncerte izvedli brez groženj in preteče nevarnosti.