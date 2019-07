Slovenka svojo pesem predstavila na londonski paradi ponosa

Pevec Sam Smith, igralec Ian McKellen in več kot milijon ljudi pod odri, na enem pa tudi slovenska pevka Ina Shai. Tako je bilo namreč v soboto na Londonski paradi ponosa, kjer si je 26-letnica iz Radomelj zagotovila mesto na enem največjih dogodkov in to, kot finalistka tekmovanja Parada ponosa ima talent.