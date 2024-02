Slovenka vodila Dunajski mestni orkester

Ker gre za pretežno moški poklic, se morajo ženske tako pred orkestrom kot občinstvom še dodatno dokazovati. "Po mojih izkušnjah sem mogla jaz velikokrat imeti celo več znanja, biti bolj stroga in imeti več avtoritete kot moji moški kolegi dirigenti. Zelo mi je žal, da moram to povedati," pravi.

"Izjemno mi je všeč zvok orkestra in še posebej dejstvo, da sem jaz odgovorna, kakšen zvok bo sploh od glasbenikov prišel. Meni se zdi to super. Z dirigiranjem sem se začela ukvarjati že nekaj let pred začetkom študija, takrat sem bila še študentka harmonike v Gradcu, ko sem imela prvič priložnost, da se spoznam z orkestrom in dirigiranjem, od tam pa tudi izvira ta moja začetna ljubezen do tega," je povedala dirigentka Daša Černe.

Kot pravi, so mednarodni nastopi, ki jih je v preteklosti izvedla že kar nekajm ključnega pomena: "Mlad dirigent, ki še ni uveljavljen in če nima nobenih priznanj, se zelo težko predstavi publiki, če pa dobi neka priznanja in nagrade, pa se ga jemlje kot kvalitetnega izvajalca. Tako ga vidi publika in tudi organizatorji različnih koncertov, s tem pa se odprejo marsikatera vrata."

Čeprav je v mednarodnem prostoru vedno bolj cenjena in priznana, pa je v domačem prostoru postala iskana šele sedaj. Kot pravi, je sedaj dobila zelo resne priložnosti tudi v domovini, o katerih je prej lahko samo sanjala. 10. junija jo bo tako moč videti na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer bo nastopila v sklopu Festivala Ljubljana. Da je prej v Sloveniji niso poznali, pripisuje študiju v tujini, na Dunaju je delovala šest let, zato ni imela priložnosti splesti vez in poznanstev po Sloveniji, kar je njenim kolegom dirigentom, ki so študirali v Sloveniji, že uspelo in so bili v tem v prednosti pred njo.

"Zelo rada bi, da bi se v Sloveniji vzpostavil sistem, da bi imeli več odprtih avdicij, javnih razpisov za mlade dirigente. Za mlade glasbene soliste je to že v praksi, ampak za dirigente tega pač ni. Rada bi, da bi imeli vsi enake možnosti, ne samo tisti, ki že imajo neke veze in poznanstva, ampak tudi tisti, ki prihajajo povsem na novo," vidi možnost izboljšave, ob tem pa dodaja, da ima sama zelo rada Slovenijo in si želi ter se trudi, da bi večinski del kariere preživela na domačih tleh, zato še ne razmišlja o selitvi v tujino.