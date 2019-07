Slovenka z avtorsko pesmijo na paradi ponosa v Londonu

V Londonu živeča slovenska pevka Ina Shai se je lotila prav posebnega projekta s slovenskim producentom in DJ-jem Ortox, ki je svoje znanje nabiral pri DJ Umeku. Skupaj sta namreč na daljavo ustvarila pesem Feel The Love , za katero sta posnela tudi videospot.

Pesem bo z namenom izdana v času gejevske parade ponosa, saj proslavlja ljubezen in govori o tem, da moraš slediti svojemu srcu ter ljubiti in biti z osebo, ki si jo je izbralo tvoje srce, četudi se včasih zdi, kot da je cel svet proti temu.

Videospot za pesem je posnet v Sloveniji pod taktirko režiserke in producentke Megi Miloševič v sodelovanju z Maticem Gabrielom za objektivom. Snemali so na treh lokacijah : v botaničnem vrtu v Sežani, v kavarni v Kranju ter v Konjeniškem centru SM Ranč Radomlje. V videospotu je prav tako sodelovalo kar nekaj slovenskih dizajnerjev, saj Ina in Ortox menita, da je v Sloveniji veliko neodkritega talenta in da se morajo kreativci med sabo podpirati. Sodelovali so: Lea Behek design, Trgovina Avocado (Maribor), Saloon Concept Store (Ljubljana), Ursula Rihtar Jewelery design. Za make up je poskrbela Lea Behek, za frizuro Jan Jerala.