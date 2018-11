Slovenska a capella skupina z zabavno priredbo navdušila Švicarje

Slovenska a cappella skupina Bassless je izdala nov videospot za priredbo skladbe Swiss Lady, ki je leta 1977 na Evroviziji zastopala Švico. Poleg domačih oboževalcev so navdušili tudi Švicarje, ki so jo lepo sprejeli – to so preverili tudi pred polno dvorano v švicarskem Winterthurtu, od koder so se ravno vrnili. Tudi član zasedbe je navdušen nad priredbo.

Skupina Bassless je vse bolj prepoznavna in se ji po nominaciji za prestižno mednarodno nagrado Cara Award in osvojeni 2. nagradi AVA Award odpira svetovni trg.

Pretekli mesec so na povabilo prestižne francoske modne znamke na zasebnem dogodku nastopili celo v Južni Koreji. Organizatorje so tako navdušili, da so jih kot glavne glasbene goste svojega zasebnega dogodka znova povabili v Tajvan.

Skupina bo v naslednjem mesecu izdala videospot avtorske skladbe Isn't It Good To Be in Love?, s katero napovedujejo svoj veliki koncert v Kinu Šiška 25. aprila naslednje leto.