Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Mojca Lavrenčič postala najboljša dirigentka na svetu: To je čudež

Pariz, 02. 03. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Mojca Lavrenčič

Dirigentka Mojca Lavrenčič je navdušila na mednarodnem tekmovanju La Maestra v Parizu, kjer je osvojila prvo mesto in številna druga priznanja. Naziv najboljše dirigentke na svetu tako pripada Slovenki, ki je s solzami v očeh po prejemu nagrade dejala, da se počuti, kot da sanja.

Slovenska dirigentka Mojca Lavrenčič je dosegla izjemen mednarodni uspeh na 4. izvedbi mednarodnega tekmovanja za ženske dirigentke La Maestra, ki je potekalo med 23. in 28. februarjem v prostorih Pariške filharmonije. Prejela je prvo nagrado ter še vrsto posebnih priznanj. "Običajno orkester ne mara, če dirigent preveč govori, a tokrat je to res izjemna priložnost in zares se zdi, kot da sanjam. To je čudež, glede na vse okoliščine je to pravi čudež. Počutim se srečno, vendar ne zaradi uspeha, temveč zato, ker sem bila priča nečemu, kar presega človeško moč. Bila sem priča pravi ljubezni pri delu," je med drugim v svojem ganljivem govoru s solzami v očeh povedala Lavrenčič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na letošnje tekmovanje se je prijavilo 225 kandidatk z vsega sveta, v četrtfinale pa je bilo povabljenih le 16 dirigentk. Slovenka je bila sprva prva na čakalni listi in naj sploh ne bi nastopila, nato pa je dobila priložnost, ki jo je izkoristila na najboljši možni način – z zmagoslavjem.

V prvi etapi je orkestru Paris Mozart Orchestra dirigirala prvi stavek simfonije št. 41 Jupiter Wolfganga Amadeusa Mozarta. V polfinalu je z istim orkestrom poustvarila arijo Una voce poco fa iz opere Seviljski brivec Gioachina Rossinija ter delo Fachwerk pour bayan, percussions et cordes skladateljice Sofije Gubajduline.

Finale je potekal v dveh delih. V prvem delu je s Paris Mozart Orchestra izvedla noviteto Diane Soh z naslovom Au fil du geste ter prvi stavek 7. simfonije Ludwiga van Beethovna. V drugem delu finala je stopila pred Orchestre de Paris, kjer je dirigirala balet Petruška Igorja Stravinskega ter Ravelov La Valse.

Zmaga Mojce Lavrenčič na enem najprestižnejših dirigentskih tekmovanj za ženske na svetu predstavlja pomemben dosežek tako za umetnico kot za slovenski glasbeni prostor ter potrjuje njen izjemen umetniški potencial in mednarodno prepoznavnost.

Razlagalnik

La Maestra je mednarodno tekmovanje, ki je namenjeno izključno ženskam dirigentkam. Njegov cilj je izpostaviti in podpreti talentirane ženske v dirigentski karieri, ki je tradicionalno prevladujoče moška domena. Tekmovanje ponuja platformo za predstavitev, izobraževanje in povezovanje z orkestri ter glasbenimi profesionalci na najvišji ravni.

Wolfgang Amadeus Mozart je bil eden najpomembnejših in najvplivnejših skladateljev klasične dobe. Rodil se je leta 1756 v Salzburgu in je bil čudežni otrok, ki je že v zgodnji mladosti pokazal izjemne glasbene sposobnosti. Njegova Simfonija št. 41 v C-duru, z vzdevkom 'Jupiter', je njegovo zadnje in eno najbolj ambicioznih del. Končana je bila leta 1788 in je znana po svoji kompleksnosti, kontrapunktskih tehnikah in veličastnem zaključku, ki združuje več tematskih motivov.

Gioachino Rossini je bil vpliven italijanski skladatelj, znan predvsem po svojih operah. Rodil se je leta 1792 in je bil ključna figura v razvoju italijanske opere v 19. stoletju. Njegova opera 'Seviljski brivec' (Il barbiere di Siviglia) iz leta 1816 velja za eno najboljših komičnih oper vseh časov. Opera je znana po svoji živahni glasbi, duhovitih dialogih in nepozabnih arijah, kot je 'Una voce poco fa'.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Mojca Lavrenčič zmaga Slovenska dirigentka Pariz La Maestra

Dominik Kozarič na Tenerifu s partnerico Tanjo in skrivnostno žensko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču
Dnevni horoskop: Biki bodo premišljeni, raki potrebujejo toplino
Dnevni horoskop: Biki bodo premišljeni, raki potrebujejo toplino
Mesečni horoskop: to vam prinaša letošnji marec
Mesečni horoskop: to vam prinaša letošnji marec
Edine balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Edine balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
vizita
Portal
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Zakaj je kronična utrujenost v porastu in kako jo ločiti od izgorelosti
Zakaj je kronična utrujenost v porastu in kako jo ločiti od izgorelosti
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
cekin
Portal
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
moskisvet
Portal
Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
To so najbolj igrive pasme psov
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
okusno
Portal
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
voyo
Portal
Ben se vrača
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543