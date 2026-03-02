Mojca Lavrenčič postala najboljša dirigentka na svetu: To je čudež

Slovenska dirigentka Mojca Lavrenčič je dosegla izjemen mednarodni uspeh na 4. izvedbi mednarodnega tekmovanja za ženske dirigentke La Maestra, ki je potekalo med 23. in 28. februarjem v prostorih Pariške filharmonije. Prejela je prvo nagrado ter še vrsto posebnih priznanj. "Običajno orkester ne mara, če dirigent preveč govori, a tokrat je to res izjemna priložnost in zares se zdi, kot da sanjam. To je čudež, glede na vse okoliščine je to pravi čudež. Počutim se srečno, vendar ne zaradi uspeha, temveč zato, ker sem bila priča nečemu, kar presega človeško moč. Bila sem priča pravi ljubezni pri delu," je med drugim v svojem ganljivem govoru s solzami v očeh povedala Lavrenčič.

Na letošnje tekmovanje se je prijavilo 225 kandidatk z vsega sveta, v četrtfinale pa je bilo povabljenih le 16 dirigentk. Slovenka je bila sprva prva na čakalni listi in naj sploh ne bi nastopila, nato pa je dobila priložnost, ki jo je izkoristila na najboljši možni način – z zmagoslavjem.

V prvi etapi je orkestru Paris Mozart Orchestra dirigirala prvi stavek simfonije št. 41 Jupiter Wolfganga Amadeusa Mozarta. V polfinalu je z istim orkestrom poustvarila arijo Una voce poco fa iz opere Seviljski brivec Gioachina Rossinija ter delo Fachwerk pour bayan, percussions et cordes skladateljice Sofije Gubajduline.

Finale je potekal v dveh delih. V prvem delu je s Paris Mozart Orchestra izvedla noviteto Diane Soh z naslovom Au fil du geste ter prvi stavek 7. simfonije Ludwiga van Beethovna. V drugem delu finala je stopila pred Orchestre de Paris, kjer je dirigirala balet Petruška Igorja Stravinskega ter Ravelov La Valse.

Zmaga Mojce Lavrenčič na enem najprestižnejših dirigentskih tekmovanj za ženske na svetu predstavlja pomemben dosežek tako za umetnico kot za slovenski glasbeni prostor ter potrjuje njen izjemen umetniški potencial in mednarodno prepoznavnost.