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Slovenska evrovizijska zgodba z Jakobom Kapusom navdušila v Münchnu

München, 20. 07. 2026 15.30 pred 13 minutami 3 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jakob Kapus

Slovenski predstavnik Jakob Kapus je na mednarodnem tekmovanju FANVision 2026 v nemškem Münchnu minuli vikend dosegel izjemen uspeh. Med predstavniki 14 držav je osvojil skupno drugo mesto, pri tem pa še posebej navdušil strokovne žirije, ki so mu namenile največ točk med vsemi nastopajočimi.

Jakob Kapus je minuli vikend Slovenijo zastopal s skladbo Samo ljubezen, s katero so legendarne Sestre leta 2002 nastopile na Pesmi Evrovizije. Pesem še danes velja za eno najbolj prepoznavnih slovenskih evrovizijskih uspešnic, kar se je znova pokazalo tudi v Münchnu, kjer je požela odličen odziv mednarodnega občinstva.

Jakob Kapus na tekmovanju FANVision 2026.
Jakob Kapus na tekmovanju FANVision 2026.
FOTO: OGAE Germany e.V.

Pot do uspeha se ni začela čez noč. Po izboru Kluba OGAE Slovenija so sledili tedni priprav, v katerih je ekipa zasnovala nastop, ki je v prvi vrsti spoštoval izvirnik, obenem pa ponudil sodobno in vizualno privlačno interpretacijo. Na odru sta se Jakobu pridružili tudi kraljici preobleke Ami Queen in Miss Pearlicious, celoten nastop pa je predstavljal poklon eni najbolj ikoničnih slovenskih evrovizijskih skladb.

Poseben trenutek večera je prišel v zadnjem refrenu, ko je Jakob občinstvo presenetil z izvedbo dela pesmi v nemškem jeziku. Prav ta detajl je po odzivih številnih obiskovalcev požel glasen aplavz in dodatno navdušenje v dvorani.

"Ko smo pripravljali nastop, sem si želel narediti nekaj resnično posebnega za občinstvo v Münchnu. Nemška različica pesmi Wahre Liebe je po mojem mnenju skozi leta dobila bistveno manj pozornosti, kot bi si jo zaslužila. Odziv v dvorani je bil neverjeten in mislim, da je občinstvo začutilo, da je šlo za iskren poklon tako mestu gostitelju kot tudi skladbi," je po tekmovanju povedal Kapus.

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Na koncu je zmago slavila Poljska, ki jo je zastopal trio United By Giros s priredbo evrovizijske uspešnice Alcohol Is Free. Poljska je zbrala 214 točk, takoj naslednja je bila Slovenija, ki jih je skupno zbrala 187. Posebej impresiven je podatek, da je Slovenija zmagala v glasovanju strokovnih žirij, kjer je prejela kar 103 točke in prehitela tudi končno zmagovalko Poljsko. Pri občinstvu je osvojila drugo mesto s 84 točkami, kar je bilo dovolj za skupno drugo mesto med vsemi sodelujočimi državami.

"Seveda sem upal na lep rezultat, a o samem vrhu si nisem upal preveč razmišljati. Konkurenca je bila izjemna. Ko so seštevali zadnje točke, sem predvsem užival v občutku, da smo pripravili nastop, na katerega smo lahko ponosni. Drugo mesto in zmaga pri strokovnih žirijah sta za nas izjemno priznanje," je z velikim nasmeškom na obrazu dodal Jakob Kapus.

FANVision velja za enega največjih spremljevalnih dogodkov evrovizijske skupnosti. Vsako leto združuje predstavnike nacionalnih klubov OGAE, ki na odru izvajajo evrovizijske skladbe in tekmujejo po sistemu glasovanja, podobnem Pesmi Evrovizije. Letošnje tekmovanje je potekalo v okviru tradicionalnega Eurovision Weekenda v Münchnu, kjer se je zbrala evrovizijska skupnost z vseh koncev Evrope.

"Ko je bilo nastopa konec, smo si vsi oddahnili. Takrat rezultat ni bil več v ospredju, saj smo vedeli, da smo Münchnu predstavili nastop, na katerega smo lahko iskreno ponosni. Še posebej me veseli, da smo tako vrhunski rezultat dosegli prav s slovensko skladbo. V zadnjih letih smo postopno izboljševali rezultate, nadgrajevali nastope in se učili, kako Slovenijo čim bolje predstaviti mednarodnemu občinstvu. Drugo mesto, zmaga pri strokovnih žirijah in drugo mesto pri glasovanju občinstva dokazujejo, da smo na pravi poti. Ponosen sem na Jakoba, celotno ekipo in na dejstvo, da smo poleg nastopa odlično predstavili tudi Slovenijo," je še povedal vodja slovenske delegacije Jan Vehar.

Slovenija je tako v Münchnu dosegla enega svojih najboljših rezultatov doslej ter še enkrat dokazala, da evrovizijska glasba in predanost skupnosti povezujeta ljudi daleč preko meja držav.

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