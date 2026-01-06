Naslovnica
Slovenska glasbena ikona se poslavlja z odrov

Ljubljana, 06. 01. 2026 08.03 pred 49 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A. J.
Poletna noč: Mojmir Sepe - 80 let - 14

Legendarna pevka Elda Viler prireja poslovilni koncert, s katerim bo zaključila svojo bogato glasbeno kariero in pred občinstvom še zadnjič zapela. Na odru se ji bo pridružila hči Ana Dežman, skupaj z Revijskim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Patrika Grebla.

Eden izmed najpomembnejših in najbolj prepoznavnih glasov na slovenski glasbeni sceni se po šestdesetih letih poslavlja z odrov. Ikona zabavne glasbe Elda Viler bo februarja v sklopu poslovilnega koncerta še zadnjič nastopila pred občinstvom in dodala zadnjo piko svoji bogati glasbeni karieri.

Elda Viler se po šestih desetletjih poslavlja z odrov.
Elda Viler se po šestih desetletjih poslavlja z odrov.
FOTO: Aljoša Kravanja

Rodila se je 17. decembra leta 1944 v Koštaboni v Slovenski Istri in že v zgodnjih letih pokazala močan pevski talent - petje jo je spremljalo od najzgodnejših let, pravzaprav že iz vrtca, kjer je začutila stik z glasbo in navdušenje nad petjem. V Ljubljano je prišla Elda leta 1963, povabilo iz prestolnice je sledilo njenemu nastopu na avdiciji Pokaži, kaj znaš v Kopru in še istega leta je prvič stopila na oder Slovenske filharmonije kar označuje začetek njene profesionalne pevske kariere.

Ta je nato dobila krila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, v tako imenovanem zlatem obdobju slovenske popevke, ko sta njena izrazita interpretacija ter značilen in topel glas hitro pritegnila pozornost poslušalcev.

Preberi še Elda Viler svoje življenje in kariero popisala v knjigi

V plodni karieri je nizala številne nastope doma in v tujini, ko so se za primorsko pevko "dobesedno potegovali najboljši skladatelji, pisci besedil in aranžerji", so nekoč zapisali pri založbi ZKP. "Med neštetimi pevci si jo takoj prepoznal. Njen glas, njena interpretacija in tudi njen vedno nekoliko zadržan nastop so očarali še tako zahtevnega poslušalca," je v njeni avtobiografiji Elda - notranji naboj zapisal avtor Ivo Gajič.

Danes 81-letna glasbena ikona je tako sodelovala z najboljšimi slovenskimi skladatelji in tekstopisci, kot so Mojmir Sepe, Jure Robežnik, Jože Privšek, Ati Soss in pesniki, kot so Elza Budau, Gregor Strniša ter Branko Šömn. Njen bogat glasbeni opus obsega več kot 300 posnetih skladb, med katerimi so postale legendarne uspešnice Ti si moja ljubezen, Nora misel, Lastovke in Zlati prah imaš v očeh, ki so del slovenske glasbene identitete.

Ana Dežman in Elda Viler skupaj na odru.
Ana Dežman in Elda Viler skupaj na odru.
FOTO: Alesh Maatko
Preberi še Elda Viler praznuje jubilejni 80. rojstni dan

V devetdesetih letih se je po daljšem odmiku z odrov vrnila k glasbi, kar je v veliki meri pripisovala vplivu svoje hčerke Ane Dežman, prav tako uspešne pevke, ki bo z mamo stala na odru tudi med poslovilnim koncertom februarja.

Na koncertu se bo pevski ikoni tudi pridružil Revijski orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Patrika Grebla, ki si zaključno sodelovanje s pevko šteje v čast.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patriot11
06. 01. 2026 08.52
Priklon in vse spoštovanje izredni umetnici in osebi, ki je lahko marsikomu za vzor!
Odgovori
0 0
bibaleze
