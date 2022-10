Slovenska Metallica po desetletju na oder z dobrodelno noto

Fantje bodo nastopili prvič po 10 letih na odru MC Pekarne v Mariboru. Pravijo, da so celo mladost preživeli prav tam, zato se z veseljem vrnejo na oder, a bo njihova ponovna združitev zgolj izjema za en koncert. V Pekarni pravijo, da četverice ni bilo enostavno dobiti na kup. Organizatorji so že pred časom izrazili željo, da bi skupina znova nastopila, pa žal ni uspelo. Zato so tokrat ubrali drug pristop in kar določili datum koncerta, fantje pa skoraj niso več imeli izbire.

Ker bo to enkratni dogodek, so se fantje odločili, da bodo koncert podkrepili z dobrodelno noto in vse prispevke od koncerta namenili za nakup novih glasbil slovenski osnovni šoli v sklopu Sokijevega projekta 20za20. "Zagotovo bo glasno, nostalgično in fajn," pravijo fantje, ki bodo na oder 8. rocktobra 2022 v MC Pekarna Maribor stopili ob 21. uri.

"Večkrat so nas pozivali, da bi še kdaj zaigrali, ker pa smo šli vsak svojo pot, nikoli ni do tega prišlo. MC Pekarna je našla način. Določili so datum koncerta in ga objavili. Verjetno pri marsikomu to ne bi šlo skozi, no, pri nas je šlo. Ker smo se zbrali samo za ta koncert, ne bomo obogateli in tudi brez dodatne žepnine tudi ne bomo revnejši. Lahko pa skupaj nekaj premaknemo. Zadnje tedne in mesece beremo grozote, kaj vse počne mladina. To ni v redu. Ne bomo zdaj iskali krivcev, ampak bomo ukrepali. Naredili bomo to, da bomo kupili nova glasbila eni osnovni šoli in tako učencem morda omogočili 'nov fokus', ki ni telefon, internet, pravljica, laž ali negativa," nam je pred koncertom dejal Marko Soršak - Soki, ki je v preteklih letih zelo uspešno vodil projekt 20za20, v katerem je z glasbili obdaril marsikatero šolo v Sloveniji.