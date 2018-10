Slovenska narodnozabavna priredba navdušila tudi Eda Sheerana

Tim Kores , ki že nekaj časa 'preoblači' svetovne hite, se z njimi poigrava in jim dodaja drugačne tone – včasih celo popolnoma nepričakovane glasbene zvrsti, se je tokrat odločil za nov glasbeni podvig. Pritegnila ga je pesem britanskega glasbenega izvajalca Eda Sheerana , ki nosi naslov Perfect, in utrnila se je ideja, ki bi mnogim že na prvi pogled delovala neizvedljiva ali v milejši obliki: izvedljiva, a z nepredvidljivim končnim rezultatom. Tim se je namreč odločil, da bo pop uspešnico v ritmu 'poslovenil' in tako je nastala narodnozabavna priredba svetovno znane skladbe.

Podviga se je lotil s slovenskim ansamblom Poskočni muzikanti, zvoki, ki so nastali, pa so presegli celo njihova pričakovanja, zato so se odločili končni izdelek pospremiti s profesionalnim videospotom. Izvedba je pritegnila tudi pozornost Sheeranove glasbene ekipe, ki nad slišanim in videnim ni ostala ravnodušna, zato je Tima in Muzikante že povabila na svoj prihajajoči koncert v Celovcu, ki bo potekal junija prihodnje leto. Na koncertu bo Kores z ansamblom najverjetneje nastopil kot gostujoči izvajalec. Ob tem se je pošalil, da lahko takrat pričakujemo tudi kakšen poseben 'selfie'.