Slovenska pevka July Jones dobitnica nagrade Music Moves Europe

July Jones je dobitnica nagrade Music Moves Europe, letne nagrade EU za popularno in sodobno glasbo, ki jo sofinancira program Creative Europe. Izpostavlja prihajajoče sveže ustvarjalce, ki predstavljajo aktualne in bodoče trende v evropski glasbi, in je namenjena pospeševanju njihovih mednarodnih karier.

5 zmagovalcev prejme denarne nagrade v vrednosti 10.000 evrov, dobitnik velikega priznanja žirije 10.000 evrov in vavčer za zeleno turnejo v vrednosti 5.000 evrov, izbranec občinstva pa 5.000 evrov in obisk Deezerja. Vseh 15 nominirancev pa je bilo že pred tem povabljenih na seminar o dobrih praksah v glasbeni industriji.

Žirija je o July povedala: "July Jones je sveža in aktualna, da bolj ne bi mogla biti, svoj glasbeni izraz pa gradi na spajanju popa in hip-hop ritma z dovršeno produkcijo in besedili, ki izražajo osebno identiteto."

Podelitev nagrad MME je 19. januarja potekala v sklopu festivala in konference Eurosonic Noorderslag (ESNS) v nizozemskem Groeningenu. Nominiranih je bilo 15 izstopajočih evropskih glasbenih ustvarjalcev, strokovno žirijo in javnost pa so poleg Slovenke July Jones najbolj prepričali še Schmyt (Nemčija), Oska (Avstrija), Kids Return (Francija) in Queralt Lahoz (Španija). Prestižno veliko priznanje žirije (grand jury prize) je prejel Sans Soucis (Italija), nagrado po izboru občinstva pa Jerry Heil (Ukrajina).

Po podelitvi nagrad je vseh 15 letošnjih nominirancev nastopilo na največjem evropskem predstavitvenem festivalu ESNS. Za nagrajence in njihove predstavnike bodo organizirali še usposabljanje za izboljšanje poslovanja, teme pa vključujejo tudi trajnost (npr. kako organizirati CO2 prijazen koncert ali turnejo).

Žirijo sestavlja pet priznanih članov glasbene industrije, vključno z nagrajencem po izboru občinstva prejšnjega leta. Letos je bila to Jacqueline Baghdasaryan, pevka armenske skupine Ladaniva. Ostali člani žirije so Cindy Castillo (festival MadCool), Gemma Bradley (BBC radio), Bryan Johnson (Spotify) in Kevin Cole (KEXP).

Na kratko o July Jones

"July Jones je bodoča superzvezdnica s prepoznavnim videzom in pogledom na svet. Njene provokativne elektro pop skladbe odlikujejo kot britev ostre melodije, sodobna produkcija in 'nepoštirkana' besedila o odnosih, queerizmu in duševnem zdravju. Nadarjena slovenska ustvarjalka je po tem, ko se je že uveljavila kot avtorica besedil za druge izvajalce (tudi We Are Bulletproof za korejske zvezdnike BTS), zagnala svoj glasbeni projekt. Pred kratkim je izdala svoj prvi mikstejp Silly Little Dream Pt. 1. Prvi del konceptualne trilogije obdeluje rojstvo July Jones in je odličen uvod v spoznavanje njenega zvoka," so zapisali v nominaciji za MME Award 2023.