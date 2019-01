Slovenska pevka, ki piše hudomušne scenarije za videospote

Navihana pevka je sodelovala pri pisanju scenarija za dva videospota, v katerem je nastopila skupaj z možem Dragom. Klara nam je povedala, od kod črpa ideje za hudomušne videospote in ali je tudi v resnici tako ljubosumna.

Klara Lorger, pevka ansambla Vihar, je simpatična in nasmejana rdečelaska, ki rada ustvarja. To je dokazala tudi s scenarijem za videospota za pesmi Ljubiti muzikanta in Nocoj bom z drugim zaplesala.

Klara Lorger FOTO: osebni arhiv

"Scenarije si zamislim predvsem glede na besedilo. Preberem ga in že se mi porodijo kakšne hude ideje. Ker pa sem bolj živahne narave in za akcijo, je notri skoraj vedno kakšen prizor, da se iz koga malo ’pohecamo’," je za 24ur.com povedala Klara. V omenjenih videospotih je pevka glavno vlogo dodelila kar svojemu možu Dragu, sicer kitaristu skupine Zaka’ pa ne. Je bilo Draga težko prepričati v nastop v videospotu? "Sploh ne! Mojega dragega ni bilo težko prepričati. Je vedno za stvar!" pravi Klara in dodaja, da njen izbranec v resnici ni niti malo takšen, kakršna je bila njegova vloga v videospotu Ljubiti muzikanta, kjer samo poseda na kavču in je čips: "Upam si trditi, da se ne bi ravno razumela, če bi bilo podobno kot v videospotu."

Klara Lorger FOTO: osebni arhiv

In ljubosumje, ki ga je Klara pokazala v spotu Ljubiti muzikanta? Rdečelaska pravi, da je malo ljubosumja zagotovo zdravo, a kot pravi, je zaupanje in razumevanje toliko večje, ker oba prihajata iz glasbenih voda. Pevka ansambla Vihar je sicer zelo vesela, da ji je režiser prisluhnil in dovolil, da je lahko sodelovala tudi v vlogi scenaristke. "Sicer vsako novo stvar opravim z veseljem in navdušenjem, kar se da najboljše oziroma po najboljših močeh. Mislim pa, da bom vseeno ostala pri petju mojih valčkov in polk," je za konec dodala Klara in povedala, da bo z veseljem še kdaj sodelovala v takšni meri.