Slovenska skupina No Force Can prvič s slovensko pesmijo: Rezultat nam je všeč

No Force Can

'Oblak' je skoraj akustičen indie rock komad in se od drugih skladb zasedbe razlikuje najprej po jeziku, saj je 'Oblak' prva skladba, ki jo No Force Can predstavljajo v slovenščini. V originalu so sicer skladbo spisali pod naslovom 'Cloud', a so se naposled odločili zanjo spisati slovensko besedilo. Skladba govori o nesojeni ljubezni, ki je za sabo pustila pomirjenost s tem, kar je, nekaj modrosti in najpomembneje – korak ven iz lastne miselne ječe. S skladbo se No Force Can dotikajo tudi vprašanja svobode – je le-ta samo ideja, je stvar odločitve ali morda nekaj nedosegljivega?

Glasbena ekipa No Force Can, ki je svoje korenine pognala v mariborskem punk rock podtalju, krošnjo pa razprostira vse od alter rocka, punk rocka in indie glasbe, predstavlja novo skladbo 'Oblak'.

Kako to, da ste se odločili pesem napisati v slovenščini?

Med glasbenimi debatami nam je kar nekaj glasbenih prijateljev omenilo, da bi bilo kul, če bi poskusili kaj napisati v slovenščini. Ker smo ravno posneli nov material in nas je še držal tisti ustvarjalni občutek, smo poskusili prevesti dva komada v slovenščino. Rezultat nam je bil všeč in smo ju kar posneli še v slovenskem jeziku.

Zakaj ste do zdaj pisal in izvajali le v angleščini?

Mislim, da je poglaviten razlog to, da v 95 odstotkih poslušamo tuje bande, večinoma ameriške in angleške. Pa pri vseh bandih, kjer smo sodelovali, se je veliko večino delalo v angleščini in smo nekako pač to nadaljevali. Cilj nam je tudi odigrati kakšen koncert v ožji tujini, recimo v Avstriji in mogoče Italiji.

Kako bi primerjali pisanje besedil v angleščini in slovenščini?

Skozi leta ustvarjanja sem večkrat poskušal pisati v slovenščini in nisem bil zadovoljen s tem, kar slišim. Zdi se mi, da besedilo v angleščini veliko prej dobro zveni. Veliko lažje mi je pisati v angleščini, mi pa postaja izziv pisati tudi v slovenščini. Mogoče bi pomagalo, če bi v srednji šoli bral knjige in ne le obnov. (smeh) Na radiih zadnje čase slišim ogromno fenomenalnega materiala v slovenščini in razmišljam, kako neverjetno lep jezik imamo, če ga le uporabimo na pravi način.

Oblak ste najprej napisali v angleščini, potem šele v slovenščini. Menite, da je lažje tako ali je lažje, če bi takoj začeli v slovenščini?

Oblak je Brane prevedel v slovenščino, potem smo ga še malo premetali in je bilo to to. Podobno smo naredili še z enim komadom, ki ga bomo predstavili v kratkem. Ta način je vsaj zame malo lažji, ker mi bolj leži pisanje v angleščini, Branetu pa leži to prevajanje. Pisati z nule slovensko je meni precej težje.

Lahko pričakujemo še kaj slovenskega?

Kot sem že omenil, imamo enega slovenskega že 'na lagerju'. V pripravi sta še dva komada, ki sta za zdaj izključno v slovenščini, tako da se imamo namen predstaviti s še kar nekaj slovenskimi. Mislim, da smo sedaj naredili nek preklop. Če se bom danes zvečer usedel s kitaro, bom skoraj zagotovo zraven mrmral v slovenščini ...